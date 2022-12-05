Harmancık'ta Başkan Ataş madencilerle bir araya geldi

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BURSA (AA) - Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Madenciler Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren madenciler ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Başkan Ataş, madencilere Eko Turizm Tesisleri'nde hazırlattığı yöresel süt helvasını ikram ederek günlerini kutladı. İşletme Müdürü Oğuzhan Maviş'ten bilgi alan Başkan Ataş, maden ocaklarına inerek, madencilerle sohbet etti.

Ataş, yaptığı konuşmada, "Harmancık ekonomisi ekolojik turizm alanında olduğu kadar 1848 yılından bu yana krom madeni sektöründe de ön planda. İlçemizde madencilik alanında 13 şirket, binin üzerinde çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Aramızdan ayrılan madenci kardeşlerimize Allah’tan rahmet, çalışan kardeşlerimize kazasız hayırlı işler diliyorum." ifadesini kullandı.

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