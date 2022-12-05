Bursa'da dış cephe çalışmasında vinçle duvar arasına sıkışan işçi kurtarıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da bir işyerinde dış cephe çalışması yapıldığı sırada duvarla vinç arasında sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Ali Osman Sönmez Caddesi'nde bulunan bir işyerinde cephe çalışması yapıldığı işçilerden biri duvar ile vinç arasında sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede işyerine gelen itfaiye ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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