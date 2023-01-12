Bursa'da emniyet şeridinde duran tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine seyreden 17 YE 284 plakalı tırın sürücüsü M.B, Bursa Çevre Otoyolu Kestel Kavşağı yakınında mola vermek için emniyet şeridine yanaştı.

Sürücünün park etmesinden yaklaşık 20 dakika sonra aynı yöne giden M.V.Y'nin (39) kullandığı 34 DUK 171 plakalı otomobil, tıra arkasından çarptı. Tamamı tırın altına giren otomobilin üst bölümü ezildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen M.V.Y'nin cansız bedeninin araçta sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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