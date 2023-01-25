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BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, başantrenör Dimitrios Priftis ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dimitrios Priftis ile yolların ayrılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"2022-2023 sezonu öncesinde kulübümüzde Basketbol A Takım Başantrenörlük görevine getirilen Dimitrios Priftis ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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