Komşusunu yüksek sesle müzik dinlediği için öldüren baba ile kızının yargılanması sürüyor

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BURSA (AA) - Bursa'da 14 yaşındayken komşusunu silahla vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan, sonrasında olayı babasının gerçekleştirdiğini ifade eden genç kız ile babanın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kıral D. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun geldiğinin görüldüğünü bildirdi.

Müşteki avukatı, dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, maktule yönelik atışlar incelendiğinde silahın kullanılmasının ustalık gerektirdiğinin belirtildiği, bu sebeple suça sürüklenen çocuk Ç.D'nin olayı gerçekleştiremeyeceğini düşündüklerini ifade etti.

Bazı tanıkların olayı gerçekleştiren kişinin Kıral D. olduğunu gördüklerine yönelik beyanlarını anımsatan müşteki vekili, olayın ardından suça sürüklenen çocuk Ç.D'nin ailesinin baskıyla suçu üstlendiğini, ancak tutuklandıktan sonra cezaevinden mektup yazarak suçu babasının işlediğini beyan ettiğini hatırlattı ve bu sebeple sanığın indirim hükümleri uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin hurdacı olduğunu ve atış konusunda ustalığının olmadığını dile getirdi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hakkında tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Kıral D'nin olayda kullandığı silah nedeniyle "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da cezalandırılmasını isteyen iddia makamı, sanığın kızı Ç.D'nin ise "suç üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Suçlamaların asılsız olduğunu ileri süren sanık Kıral D. tanık beyanlarının tümünün çelişkili olduğunu iddia ederek, "Atılı suçu işlemedim. Beraatimi ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Kıral D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 2021 yılının mayıs ayında gerçekleşen olayda, komşular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla Zeki Özezen (30) silahla vurulmuştu. Özezen hayatını kaybetmiş, olayı gerçekleştirdiğini belirten 14 yaşındaki Ç.D. gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Ç.D, cezaevinden savcılığa mektup yazarak suçlu olmadığını ve ailesinin talebiyle babasının suçunu üstlendiğini belirtmiş, bunun üzerine tahliye edilmiş, babası Kıral D. tutuklanmıştı.

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