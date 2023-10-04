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        İnegöl'de mobilya malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya malzemelerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:58
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        İnegöl'de mobilya malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya malzemelerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

        Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda, Ortaköy yolu yakınında mobilya malzemeleri deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı.

        Dumandan etkilenen kişi ise hastaneye kaldırıldı.

        Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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