Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Karacabey-Boğazköy Mahallesi yolunda seyreden Samet Özen (34) idaresindeki 16 TJ 914 plakalı otomobil, kırsal Taşlık Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Özen ile araçta bulunan B.D. (28) ve M.N.A. (19) yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Özen, sağlık görevlilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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