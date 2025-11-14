Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba hakim karşısında

        Bursa'da geçen yıl 3 çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 13:49 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:49
        Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba hakim karşısında
        Bursa'da geçen yıl 3 çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı.

        "Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Murat Kılıç, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Savunmasını yapan sanık Kılıç, eşiyle boşanma sürecine girdiklerini ve eşinin çocukları alarak ailesinin yanına döndüğünü söyledi.

        Bir süre sonra gidip çocukları aldığını ve Bursa'ya getirdiğini belirten sanık Kılıç, e-Devlet'ten kontrol ettiğinde eşinin kendisine 5 ayrı dava açtığını gördüğünü ifade etti.

        Davaları görünce cinnet getirdiğini, çocuklarını nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını iddia eden Kılıç, şunları kaydetti:

        "Ben ne ifade verdiğimi bile bilmiyorum çünkü bir baba 3 tane çocuğunu öldürmüş. Benim öldürdüğümden haberim yok. Yengem beni aradı, 'Çocukların ne yapıyor?' dedi. Ben de yengeme, 'Yenge valla benim çocuklarım nerede? Evde herhalde, benim çocuklara bir şey yaptım' dedim."

        Murat Kılıç, olaydan önce bir kişi tarafından telefonuna Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesiyle ilgili ayetlerin gönderildiğinin sorulması üzerine, "Benimki kendinden geçmeyle ilgili, cinnetle ilgili bir şey. Ben bu tarz olaylara inanmam. Dinime çok bağlıyım ama bu tarz olaylara hayatta inanmam. Zaten bana haksızlık yapıldığı için cinnet getirmişim." dedi.

        Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Bursa'da geçen yıl mayıs ayında, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na giderek teslim olan Murat Kılıç, çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, Muhammet Ali (3), Aslı (6) ve Zeynep Kılıç'ın (11) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Üç kardeşin cenazesi, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verilmişti. Zanlı, olayın ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

