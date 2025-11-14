Bursa'da 3 çocuğunu öldüren baba hakim karşısında

Bursa'da geçen yıl 3 çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı.

"Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Murat Kılıç, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunmasını yapan sanık Kılıç, eşiyle boşanma sürecine girdiklerini ve eşinin çocukları alarak ailesinin yanına döndüğünü söyledi.

Bir süre sonra gidip çocukları aldığını ve Bursa'ya getirdiğini belirten sanık Kılıç, e-Devlet'ten kontrol ettiğinde eşinin kendisine 5 ayrı dava açtığını gördüğünü ifade etti.

Davaları görünce cinnet getirdiğini, çocuklarını nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını iddia eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Ben ne ifade verdiğimi bile bilmiyorum çünkü bir baba 3 tane çocuğunu öldürmüş. Benim öldürdüğümden haberim yok. Yengem beni aradı, 'Çocukların ne yapıyor?' dedi. Ben de yengeme, 'Yenge valla benim çocuklarım nerede? Evde herhalde, benim çocuklara bir şey yaptım' dedim."