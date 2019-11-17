İki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Çevre yolu Hisardere sapağında saat 15.30 sıralarında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, viraja hızlı giren sürücüsü Hakan B. idaresindeki 16 UD 216 plakalı araç, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Selami K. yönetimindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hakan B. ile Elif B., Asya B. ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer araç bulunan Nermin Y., Ayten K., Nesrin Y., Duygu A., Şeyma Y., Selen A. ve Alya A. İznik Devlet hastanesi kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

BURSA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:15

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