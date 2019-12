Hastane içi lojistikte yüksek teknoloji Laboratuvar numuneleri güvenle taşınıyor

Bursa Şehir Hastanesi’nde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Taşıma Hizmetleri entegrasyonu sayesinde “Numune Taşıma” hizmetleri de güvenle gerçekleştiriliyor.

Bursa Şehir Hastanesi’nde, işletmecilik hizmetlerinin her alanında “kalite” ön planda tutuluyor. Bu çabanın bir örneği ise laboratuvar hizmetleri kapsamındaki “Numune Taşıma” hizmetinde dikkati çekiyor. Her aşaması izlenebilir olan bu uygulama sayesinde, numune alım, transfer ve kabul aşamalarında daha önce yaşanan numune kaybolması, gönderen ve teslim alan yetkili bilgilerine ulaşılamaması, ilgili süreç takiplerinin detaylı bir şekilde yapılamaması gibi sorunların önüne geçiliyor.

Hastane içi lojistik hizmetlerinde yüksek teknolojinin kullanıldığı hastanede; hastalardan alınan kan numuneleri Pnömatik (kapalı devre içerisinde iki ya da daha fazla birim arasında emme ve üfleme mantığı ile iletimini gerçekleştiren sistemler) taşıma sistemi ile 3.5 dakikada transfer ediliyor. İdrar, gaita, balgam, patoloji vb numuneler ise akülü araçlarla alanında yetkin numune taşıma personelleri tarafından hızlı, güvenli ve zaman aşımına uğramadan ilgili laboratuvara ulaştırılıyor.

Kan, idrar, gaita ve kültür numunelerinin uygun bir şekilde alınması ve uygun taşıma kabında, en kısa zamanda, zarar görmeden ilgili laboratuvara ulaştırılması ve alınan numunenin işlem görene kadar zarar görmemesi için uygun şartlarda saklanması, hastanın doğru tedavi ve bakımı alabilmesi için büyük önem taşıyor. Ayrıca hastanenin laboratuvara en uzak noktasından Pnömatik sistemine konulan kan numuneleri 3,5 dakikada iletilebiliyor.

Taşıma hizmetlerindeki bu önemin bilinciyle hizmet sunduğu her alanda kalite ve güveni ön planda tutan Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından sunulan bu hizmet kapsamında, Pnömatik sistemi aracılığı ile sağlık çalışanı tarafından alınan numunelerin en kısa sürede transferinin sağlanmasında gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanılıyor.

Numunenin laboratuvara geç gelmesi veya kaybolması durumlarının engellenmesi adına alınan numunelerin her aşamada izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla mevcut sistemin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Pnömatik sistem entegrasyonu sağlanıyor.

Hekimler tarafından tetkik istemi yapılan hastadan, sağlık çalışanı tarafından numune alınarak; üzerinde yer alan barkodlar HBYS’ de yer alan Numune Alma Modülü’ nde okutulup numune kabul süreci başlatılıyor. Pnömatik kapsül içerisine yerleştirilen numunelere ait barkodlar tek tek okutularak “Kapsül No, Örnek No, Ekleme Zamanı, Ekleyen Personel ve Gönderim Zamanı” bilgileri kayıt altına alınıyor.

Kayıt altına alınan ilgili numunelerin yer aldığı Pnömatik tüpler hızlı, güvenli ve zaman aşımına uğramadan ilgili laboratuvara teslim ediliyor. Laboratuvara gelen Pnömatik kapsül içerisindeki numune bilgileri Pnömatik İşlem Ekranı’nda barkodu okutularak ulaşılıyor. Eşleşmeyen numuneler sistemde farklı renkte görülerek, laboratuvar personeli tarafından numune alınan birim bilgilendiriliyor.

Hatalı şekilde taşınan materyallerin veya taşınma sırasında yapılan hataların önün geçilmesi lojistik iş akışı, personel verimi ve hasta bakımı açısından büyük önem taşıyor. Her aşaması izlenebilir olan uygulama sayesinde, numune alım, transfer ve kabul aşamalarında daha önce yaşanan numune kaybolması, gönderen ve teslim alan yetkili bilgilerine ulaşılamaması, ilgili süreç takiplerinin detaylı bir şekilde yapılamaması gibi sorunların önüne geçiliyor.

