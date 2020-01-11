Doğmamış bebeğini öldüren, eski eşini yaralayan sanığın 20 yıl hapsi istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğmamış bebeğini öldüren, eski eşini yaralayan sanığın 20 yıl hapsi istendi

DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile Merve Pekdemir'i (27) tabancayla vurarak bebeğin ölümüne, genç kadının da engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına başlandı. Bakay, savunmasında ''Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu'' derken, duruşma savcısı, sanığa 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile Merve Pekdemir'i (27) tabancayla vurarak bebeğin ölümüne, genç kadının da engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına başlandı. Bakay, savunmasında ''Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu'' derken, duruşma savcısı, sanığa 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. 
Olay, 19 Mart 2018'de Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve Pekdemir ve Hüseyin Bakay, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti. Hüseyin Bakay'a gezmek istediğini söyleyen 5 aylık hamile kadın olumsuz yanıt alınca çift arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Merve Pekdemir, sehpanın üzerinde duran tabancayı alarak Hüseyin Bakay'a doğrulttu.
Bakay müdahale etti. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Merve Pekdemir'in yanağından girip kafasının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Pekdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yattıktan 6 gün sonra karnındaki bebeğini kaybeden Pekdemir'e tedavi sonrası yüzde 54 oranında engelli raporu verildi. Hüseyin Bakay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'BİLEREK VURMADIM'
Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Merve Pekdemir'in hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Hüseyin Bakay, "Olay günü sehpanın üzerinde duran silahı Merve aldı. Ben de elinden almaya çalıştım, bu sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek, vurmadım" dedi.
'ÇOCUĞUMU KAYBETTİM, DAVACIYIM'
Merve Pekdemir ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu.
İfadelerin alınmasının ardından mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, genç kadının sakatlanmasına, doğmamış bebeğin ölümüne neden olan Hüseyin Bakay'a 'hamile kadını kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. 
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

BURSA

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 2 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 2 gün sonra ...
Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ödüllere doymuyor
YEREL HABERLER Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ödüllere ...
İnegöl Belediyesi 150. yaşını kutluyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi 150. yaşını kutluyor
(Özel) Dünyaya gözlerini açan 3 kapibara hayvanat bahçesinin maskotu oldu
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaya gözlerini açan 3 kapibara hayvanat ...
Yargıtay'dan çalışanlar için dedikodu kararı Mesai arkadaşlarının dedikodusunu yaptı, işten atıldı Dedikodu yapan işçi şimdi yandı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan çalışanlar için dedikodu kararı Mesai ...
Dağder futbol turnuvasında şampiyon belli oldu
YEREL HABERLER Dağder futbol turnuvasında şampiyon belli oldu
Bursa'da 6 bin ekstasy hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 6 bin ekstasy hap ele geçirildi
Baca yangını paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Baca yangını paniğe sebep oldu
Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu
YEREL HABERLER Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için ...
İnegöl'de kaçak telefon operasyonu:3 gözaltı
YEREL HABERLER İnegöl'de kaçak telefon operasyonu:3 gözaltı
Turgay Erdem’den Atlas’a müjde
YEREL HABERLER Turgay Erdem’den Atlas’a müjde
Sıcaksu'da fizibilite başlıyor
YEREL HABERLER Sıcaksu'da fizibilite başlıyor
Gürsu sınıf atlayacak
YEREL HABERLER Gürsu sınıf atlayacak
85 metrekare atölyede başladı, şimdi 17 ülkeye ihracat yapıyor
YEREL HABERLER 85 metrekare atölyede başladı, şimdi 17 ülkeye ...
Hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi vurdu, 'Korkutmak içindi' dedi
YEREL HABERLER Hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi vurdu, 'Korkutmak ...
Bursa'daki vahşetin zanlıları tutuklandı Adliyeye çıkartılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'daki vahşetin zanlıları tutuklandı Adliyeye ...
Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3)
YEREL HABERLER Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski ...
Serdar Özkan Bursaspor’da
YEREL HABERLER Serdar Özkan Bursaspor’da
Sınav döneminde koridorlar bile doldu
YEREL HABERLER Sınav döneminde koridorlar bile doldu
Rion Brown, TOFAŞ'ta
YEREL HABERLER Rion Brown, TOFAŞ'ta
Okul müdürleri Bursa’daki mesleki ve teknik liseleri geleceğe taşıyacak
YEREL HABERLER Okul müdürleri Bursa’daki mesleki ve teknik liseleri ...
Otomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde 8'lik zammı beğenmediler, iş bıraktılar Yüzde 8'lik zam teklifini kabul etmeyen TOFAŞ'ta binlerce işçi 16.30 vardiyasına girmeyerek 15 dakika iş bırakma eylemi yaptı
YEREL HABERLER Otomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde ...
Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı
Öğrenciler okulda sesli kütüphane açtı Hef hafta bir kitap seslendirilerek okulun internet sitesinde yayınlanacak
YEREL HABERLER Öğrenciler okulda sesli kütüphane açtı Hef hafta bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X