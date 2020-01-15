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Emirhan Aydoğan: “Karagümrük maçında istediğimiz sonucu alacağız” Yeşil-beyazlı takımın genç ...

İHA

Bursaspor'un orta alan oyuncu Emirhan Aydoğan, Karagümrük maçında istedikleri sonucu alıp, yola devam edeceklerini söyledi.

Emirhan Aydoğan: “Karagümrük maçında istediğimiz sonucu alacağız” Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Emirhan Aydoğan: “Sezon başında yaşadığımız zorluklara rağmen yarışın içerisindeyiz” “Şu anda kendimi sezon başına göre çok daha iyi hissediyorum” “Bir İngiltere ve İspanya Ligi’ne baktığımızda hızımız ve oyun kalitemizin biraz düşük olduğunu düşünüyorum” Bursaspor’un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba: “Bursaspor taraftarını da mutlu edecek sonuçları alarak hep birlikte sezon sonunu hayırlı bir şekilde mutlu geçirmek istiyoruz”

Bursaspor’un orta alan oyuncu Emirhan Aydoğan, Karagümrük maçında istedikleri sonucu alıp, yola devam edeceklerini söyledi.
Yeşilbeyazlı takımın genç futbolcu Emirhan Aydoğan ve yetenekli file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Kampın yorucu ve yoğun geçtiğini ifade eden Aydoğan, “Çok fazla çalışmadığımız ve eksikliklerimizin üzerinde durduk. Buda direncimizi arttıracaktır. Şu anda Karagümrük maçına odaklandık. İstediğimiz sonucu alıp, yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Her zaman iyi oynayan Bursaspor izlettireceğimizi düşünüyorum”
Sezona bazı zorluklarla başladıklarını vurgulayan yetenekli orta saha oyuncusu, “Buna rağmen hala yarışın içerisindeyiz. İkinci yarıda bu zorlukların üstesinden gelerek, daha iyi performans sergileyip, daha coşkulu ve zaman zaman daha iyi oynamamız gereken dönemlerde kötü oynayan Bursaspor değil de, her zaman iyi oynayan Bursaspor izlettireceğimizi düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Her kötü performansımdan kendime dersler çıkarttım”
“Yedek kalmak ya da oynamak değil gelişimimin sürdürülebilirliği ve takımıma katkımı düşünüyorum” diyen Aydoğan, şunları söyledi:
“Sezon başından itibaren daha iyi performans sergilediğim ve sergileyemediğim dönemler oldu. Her kötü performansımdan kendime dersler çıkarttım. Şuanda kendimi sezon başına göre çok daha iyi hissediyorum. İlk maçta cezalı olacağım için çok üzgünüm. Şu anda takım arkadaşlarımla beraber Karagümrük maçına, ardından kendimle alakalı Akhisar maçına odaklanmış durumdayım.”
Türkiye liginde futbolun yavaş oynanıp, oynanmadığı ile alakalı soruya Aydoğan, şu cevabı verdi:
“Bunun için çok farklı etken var. Bir İngiltere ve İspanya Ligi’ne baktığımızda hızımız ve oyun kalitemizin biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Bunun da futbolcu, antrenör eğitimi ve kulübü yöneten isimlerin daha sürdürülebilir bir takım sahaya koymak istememesiyle bağdaştırıyorum. O yüzden biz gençler bunun daha iyi farkında olursak, ileride Türk futboluna daha farklı nesiller yetiştirmeye destek oluruz. Arkadaşlarımızla beraber bunun farkında olduğumuz için ayrı hissediyorum. Şu dönemde bazı eksiklikleri de gözlemleme şansına sahip olduğumuz için mutluyuz.”

Çağlar: “Bu ara bizim için iyi oldu”
Kampın herkes adına güzel geçtiğini anlatan Akbaba ise, “Kondisyon anlamında hocanın en çok önem verdiği konu mücadele yönümüzü geliştirdik. O yönümüzü geliştirip daha fazla mücadele etmemiz için kısa zamanda savaşmayı öğrendik. Bunları kısa zamanda sahaya yansıtarak bu kamp sürecindeki çalışmanın karşılığını elde etmek istiyoruz. Yalçın hoca zamanında biraz daha riskli ve pasa dayalı oyun sistemi vardı. İbrahim hocanın sisteminde biraz daha mücadele ve savaşmaya yakın bir oyun sistemi var. Bu ara da bizim için iyi oldu. İnşallah hocanın söylediklerini, savaşma mücadelesini sahada gösteririz. Bursaspor taraftarını da mutlu edecek sonuçları alarak hep birlikte sezon sonunu hayırlı bir şekilde mutlu geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Her hocanın farklı sistemi var”
Türkiye’deki futbol oyunu ile ilgili soruya Akbaba, “Oyun hızı konusunda hocaların da etkeni oluyor. Her hocanın farklı sistemi var, bazı hocalar sadece kendisinde topun kalmasını istiyor, bazıları hızlı oyunu tercih ediyor. Bu hocalardan kaynaklanan bir şey. Tabii en önemlisi altyapıda çalışmalarla bu daha iyi olmaya başladı, inşallah her takım bunu yapmaya başlar. Ne kadar altyapıda futbolu daha net ve düzgün öğrenirsek, ilerideki profesyonel futbol yaşantısında oyun hızında daha etkili oluyor. Onun en büyük sebebi temel bilgiyi altyapıdan iyi almak” şeklinde cevapladı.

BURSA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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