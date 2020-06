Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze 1,5 saat görüştüklerini, ardından bakanlarla çeşitli toplantılar yaparak Bursa'nın beklediği 7 önemli proje konusunda tarih vererek adım attıklarını açıkladı.

Başkan Alinur Aktaş, kısa sürede Bursa'da adımları atılacak 7 önemli proje ile ilgili Ak Parti Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel ve Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın katılımıyla basın toplantısı yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Atatürk Stadyumu yerine yapılan Millet Bahçesi'nin, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu'nun 31 Temmuz tarihine kadar yıkılmasıyla büyüyeceğini belirterek, "5 Haziran günü Cumhurbaşkanımızın tele konferansla katıldığı Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Reşat Oyal Kültürpark'ımızın yanıbaşında, yeşilliğe, güzelliğe güzellik katacak bir mekan oldu. Millet Kıraathanesi, yürüyüş yolları, çeşmeleriyle ortaya çıkarılan güzelliği tamamlamak istedik. Cumhurbaşkanımızın da o gün Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a hitaben yaptığı "bu biraz küçük olmadı mı" sözleri hafızalarda. 42 dönüm millet bahçemizin olduğu yeri büyütüyoruz. Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu'nun yani 18 dönümlük alanın da 31 Temmuz tarihine kadar yıkılmasıyla Millet Bahçesi büyüyecek. Şimdilik Atatürk Lisesi'nin yıkılması gündemde değil ama orası da bir plan dahilinde gündeme alınacak" dedi.

Hanlar Bölgesi civarında yıkım başlıyor

Hanlar Bölgesi'nin en önemli konuların başında geldiğini 31 Ağustos tarihine kadar 78 binanın yıkımının yapılacağını, bunun için de tören düşünüldüğünü ifade eden Alinur Aktaş, "Hanlar Bölgesi Projesi ciddi heyecan oluşturdu. İşadamlarımızı da ciddi heyecanlandırdı. İşadamlarımızın söyledikleri beni çok mutlu etti. Hanlar Bölgesi’nin etrafının açılması şehre ciddi katkı sağlayacak. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ilk binalarımızı 5 de 7 de 8 de olabilir. İlk binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Kamu binalarıyla anlaşmalar yapıldı. Özelden de anlaşma yaptıklarımız var. Süreç hızlıca sürüyor. Cumhurbaşkanımız konuyla alakalı detaylı bilgi verdiğimde heyecan duydu. Bu bölgeyi tarih adasına çevireceğimizi ifade etti. Bakan Murat Kurum beye törenle yapın talimatı verdi. İlk etapta Zafer Plaza'nın devamı olan altında otoparkı da olan bina yıkım gündeminde yok. Ancak ilerleyen süreçte Pirinç Han'ın ortaya çıkarılması için orası da düşünülebilir. Hanlar Bölgesi çevresinin kamulaştırmasını yüzde 50 hibe, yüzde 50 uzun vadeli kredi ile çözeceğiz. Devletin istimlak ederek hallettiği binalar var. Bütün Genel Müdürlükleri harekete geçirdik"diye konuştu.

Bey Sarayı ortaya çıkacak, Ordu Evi taşınıyor

Tarih adasıyla ilgili Hanlar Bölgesi, Osmangazi Orhangazi Türbeleri, Hisar ve Bey Sarayı'nın Bursa'nın yeni turizm merkezi olacağını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, "Osmanlı’nın ilk sarayı Bey Sarayıdır. Ordu Evi’nin olduğu alanda bulunuyor. Bununla alakalı süreç de başladı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz bu bölgeyi tarih adasına çevireceğiz. Osmangazi Belediyemizin de çalışmaları var. Hanlar bölgesi, Osmangazi Orhangazi türbeleri, Bey Sarayı ve Hisar bölgesi. Bey Sarayı'nın gerçek kimliğine kavuşması için orduevinin öncelikle taşınarak burada şehir adına önemli bir noktanın oluşacağını ifade etmek istiyorum. Gerekli süreç ve çalışmalar karşılıklı başladı. Milli Savunma Bakanımız, Genel Kurmay Başkanı ile Ordu komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni ordu evi Cephanelik'te inşa edilmeyecek. Ordu evini de güzel bir yere taşıyacağız" diye konuştu.

Çelik Palas arkasındaki 32 yıllık bina yıkılıyor

Çelik Palas’ın arkasındaki 39 dönümlük alanda konuşlanmış 32 yıllık binayla alakalı farklı girişimler olduğunu da ifade eden Başkan Alinur Aktaş, "Bursa’yı seven herkes bu binayla ilgili eleştiri ve kaygılarını dile getirdi. Geçen sene kasım ayında başlamış bir süreçti, Özelleştirme İdaresi’ndeki bir yer. Ticari rantı olan ve yarım kalan bir süreç. 30 Eylül 2020 tarihine kadar Çelikpalas Otel arkasındaki bu alanı inşallah yıkacağız ve Millet Bahçesi’ne dönüştüreceğiz. Bursa’nın yeşil hüviyetine kavuşması için çalışacağız. Cumhurbaşkanımıza da gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

T2 hattı ihaleye çıkıyor

Kent Meydanı Terminal arasındaki 8,1 kilometrelik T2 hattının da yeniden 180 milyon lira civarında ihalesinin 31 Ağustos'a kadar yapılacağını vurgulayan Başkan Aktaş, "T2 hattıyla alakalı maalesef devamiyeti sağlayamadık. Cadde esnafının sorunlarının giderilmesi, üst geçitlerin açılması ve sürecin toparlanması için girişimimiz oldu. 8100 metrelik, 700 metre yer altı olmak kaydıyla T2 hattının tamamlanarak T1 hattına entegre edilmesi noktasında kaynak oluşturmak ve prosedürü aşmamız gerekiyordu. 31 Ağustos tarihine kadar ihalesi bitecek. İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibariyle artık eksiği, aksağı kalmadan bu hattı T1 ile entgere ederek çalıştıracağız. Gerek finansman ve gerek farklı prosedürlerle alakalı, hem yüzeydeki inşaat çalışmaları ve sinyalizasyon çalışmalarını yapacağız" ifadelerini kullandı

Doğanbey TOKİ'lere Millet Bahçesi inşa edilecek

Başkan Aktaş, Doğanbey Toki konutlarının yanı başında bir Millet Bahçesi ve otopark inşa edileceğini, bunun projesinin hazır olduğunu 31 Ekim 2020 tarihine kadar ihale edileceğini vurgulayarak, "Ayrıca Gökdere Millet Parkı için de 31 Aralık 2020 tarihine kadar adım atıyoruz. Gökdere Millet Parkı, bir yanı Yıldırım bir yanı Osmangazi ilçemizi ilgilendiren bu alanda da ihalenin yıl sonuna kadar yapılacağını ifade ediyorum. Projesi hazır. Gökdere Millet Bahçesi iki ilçemize de hizmet verecek" şeklinde konuştu

"Fitne fesat yapmadan hizmete odaklandık"

Kültür sanat turizm ve kentsel dönüşüm faaliyetleriyle ilgili 1 ay sonra yeni bir basın toplantısı yapacağını anlatan Başkan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursa geçirdiği süreçlere rağmen Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. İnançlıyız, heyecanlıyız. Hepsi birbirinden değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, İl Başkanımız ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız bu şehirde iz bırakmaktan başka hiçbir heyecanımız yok. Biz fitne fesat yapmadan, asla ve asla farklı mahalle ve mahfillere kaymadan konumuza odaklanmışız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanlarımızın , önümüzdeki ay açıkladığımda kentsel dönüşüm projelerinin şehrimiz adına önemli hamleler olacağını, sizi ve kamuoyunu heyecanlandıracağına yürekten inanıyorum. Amacımız hoş bir seda bırakmak. Biz çıtayı yükseğe taşımanın derdi içindeyiz"

"Bankalar kredi vermek için geliyor"

Başkan Aktaş basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı. T2'nin yapımıyla ilgili merkezi yönetimden kesinlikle beklentileri olduğunu vurgulayan Aktaş, "T2 projesine 1,5 aydır hazırız. Finansmanla alakalı süreç yönetiyoruz Gelen para, giderler harcamalar, önümüzdeki hafta faaliyet raporunu görüşeceğiz. Orada da anlatacağız. Kaç lira borç aldık, ne kadar borç ve faiz ödedik. Geçen sene ne kadarmış, önümüzdeki yıl ne kadar olacak. Öngörü ve gerçekleşenleri anlatacağız. T2’nin 170180 milyona mal olacak ikmal ihalesi, ben 5 yıllığına çok rahat para bulabilirim. Biz mayıs başında 30 milyonluk, devlet bankalarından kredi istedik. Pazartesi günü özel banka geldi. 200 milyon çatı kredisi açmak istedi. Devlet bankaları bu kadar yüksek meblağı vermiyor. Teşekkür ettik. Biz devletimizin bakanlıklarımızın imkanlarını Bursa’ya kullandırmak için, adına raylı sistem mi, dere ıslahı mı, altyapı mı dersiniz. Devletin imkanlarını seferber etmeye çalışıyoruz. 50 milyon Euro'luk içme suyu yatırımı var. Çınarcık Barajı’nı Bursa’ya getirerek 30 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. DSİ tarafından projeleri hazırlanıyor. T2 hattını biz ihale edeceğiz. Bunları yaparken de belediyenin rutin işlemlerinin durmaması gerekiyor. Çok cazip ve özel dış kredi ile T2’yi halledeceğiz" şeklinde konuştu

Yunuseli'nde rezidans yükselecek mi

Başkan Aktaş, Yunuseli Havalimanı'na bina inşa edilmesi ve bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Ben 810 tane kentsel dönüşümü konuşmayacağım. 3 tane kentsel dönüşümü gerçek manada konuşacağım. Etap etap yapacağız ve devamı gelecek. Kesinleşmemiş projeyle alakalı söylemde bulunmak istemiyorum. 2,5 senedir ektiklerimizin meyvelerini toplayacağız. Yunuseli'nde "Ben yaptım oldu mantığıyla asla hareket edemeyiz". Yunuseli’nde belirli fonksiyonlar var. Jandarmanın yeri var. Eğitimlerini yaptığı. Beraberinde özel uçaklarla alakalı pist olarak da kullanılıyor. Yunuseli de 1050 Konutlar da konuşuluyor. Şekillenmemiş konuyla ilgili detaylı bilgi vermek doğru olmaz. Hayal ettiklerimizi proje olarak aktaramayız" diye konuştu.

"BUDO satılmayacak"

Başkan Aktaş, BUDO'nun satılıp satılmayacağının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "En az CHP il Başkanı kadar ben de bu şehri düşünüyorum. Ben bu şehirle yatıp kalkıyorum. İyiniyetle getirilen tekliflere açığım. Kendisi beni ilk başkanlığa seçildiği kongrede ciddi ağır sözlerle tahkir etmesine rağmen bir siyasi parti İl Başkanıdır deyip cevap veriyorum. Budo'nun satılması söz konusu değil. Verimlilik hesabı yapıyoruz. 12 gemi sattık. Bir miktar zarar ettiğini ifade etmiştim. Saatler konusunda verimlilik hesabı yapıyoruz. Budo'nun bütün maliyetlerini sorgulamak durumundayız. İstanbul'daki yerimize geçen yıl 326 bin lira kira vermişiz karşıda. Cirodan yüzde 3. "Bunu yüzde 5’e çıkar en az 750 bin lira verin" dediler. Neyi, biraraya geleceğiz. Kanun var nizam var. 326 bin lirayı yakalamak zaten mümkün değil. Üç katı zam nerede görülmüş. Cirodan yüzde 5’e çıkarıp en az 750 bin diyorsunuz. Hukuki anlamda gerekçelerimizi yazdık. Medeni konuşulabilir. Buradan bir algı oluşturmaya çalışmak. Kamuoyunu yönlendirmek istiyorlar. Budo'nun satılması gündemde değil"

"Trafik yükünü azaltmak için mesai saatleri değişikliği vali beyin masasında"

Başkan Alinur Aktaş, trafik konusunda mesaideki değişiklik talebiyle ilgili bir soruya da, "10 katlı yollar yapalım, trafik meselesini halledemeyiz. Metroda sinyalizasyon optimizasyon çalışmasının ilk fazı ekimde bitecek. Bizim aynı zamanda üniversite başta olmak üzere, okullar, sanayi kuruluşları için mesai saatlerinde revizyon yapmamız lazım. Vali bey "altlık hazırlayın" dedi. İlgili kurumlarla temmuzda bir araya gelip ağustos sonuna doğru 15002000 öğrencisi olan okullarımız başta, tüm kurumlarla çalışma yapmak istiyoruz. S plakalar ve farklı konularla alakalı rantın önüne geçtiği gibi beraberinde bu işi satın alanların daha uygun fiyatla satın almasına vesile olacak. Herkes saat 8’de hayata başlamak zorunda değil. Kimisi 7’de kimisi 9’da başlayabilir. İki büyük Organize Sanayi Bölgesi Nilüfer'de. Şehrin batısında. Her gün sabah akşam şehrin batısından doğusunu doğusundan batısına ciddi sirkülasyon yaşanıyor"

"1050 konutlardaki çalışma bilgimiz haricinde yapılmış"

Başkan Aktaş, 1050 Konutlar'daki kentsel dönüşümle ilgili ise, "Bilgimiz haricinde yapılmış çalışmaydı. Plan değişikliği için tek taraf biz değiliz. Bu şehirde akademik odalar var. Kanun var. Siz sınırsız yetkisi olan kurum değilsiniz. Zemin artı 4 katı yıkıp, zemin artı 9 ile yer yaptığınız zaman arka tarafta bir çok 34 katlı bina var. Nasıl biz Bursa’yı kurtaracağız. Konu bitmiş değil. Konuyla alakalı yakında önemli bir gelişme olacak. İlgili tarafları bilgilendirdik. Takibimizdeki bir konu. 2 emsali 4 emsale çıkartıp 34 katlı binaları 1314 kat yapma huyundan acilen vazgeçmemiz lazım. Böyle bir çalışma sunmadık. Cumhurbaşkanımız da asla kabul etmez" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da cevap verdi

Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde soruşturma iddiaları ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının hatırlatılması üzerine, "Siz de vatandaş olarak 2 satır yazıp şikayet edebilirsiniz. Cimer var. Belediyeler rutin denetlendiği gibi şikayet üzere de denetimler gerçekleşiyor. 3 milyon nüfuslu belediyeyiz. Kılı kırk yararcasına, mali müşavir ve ticaret erbabı olarak hareket gediyoruz. Doğrudan temin ve diğer tüm ihale iş ve işlemleri imar işleri için yanlış yapmamaya çalışıyoruz. Abdestimden şüphem yok ki namazımdan şüphem olsun. Man adasındaki ofshore hesapları, Kayseri'deki yolsuzluk, külliyeye çıkan CHP'li yalan, bu da yalan. Müddei iddiasını ispatlamak zorunda. CHP Genel Başkanı dedi ki, "Bizim belediyelerimizin denetlenmesi normal, Bursa Belediyesi'ndeki soruşturma ne oldu? Ben de hep müfettiş var dedim. Birden fazla müfettiş var. Koskoca BUSKİ 8 şirket. Hepsinin işi belli. Balat Center dedi, ilçe belediye başkanıyla görüşmedi. Eminim ki kendi içlerinde sıkıntıya düşmüştür. Konu derin, konu hasssas. İptal edilmiş planlar var. Göreve geldiğimden bir ay öncesinde 050 emsal durdurulmuştu. O gün yasaldı şimdi gayri yasal, bertaraf etmek için elinden gelen gayreti ortaya koyuyorum. 14 Nisandan itibaren başlamış soruşturma var. Denetleniyor sorgulanıyor. Biz kendi payımıza düşeni açıklıyoruz. Her şeyi kolaylaştırmanın niyeti içindeyim. Uyaroğluyum. Kanundan daha büyük adam değilim. Kanunun koyduğu kıstaslar var. Ötesinde bir şey yapamamam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Zaman her şeyi gösterir. Sen git ilçe belediye başkanıyla görüş diye emoji de koyduk" şeklinde konuştu.

Alinur Aktaş, tabakhanelerde çok net ve sıcak yatırımcı olmadığını, buradaki yerlerin Altıparmak ve Merinos altındaki kentsel dönüşümle ilgili kullanılabileceğini ifade ederken, yeni bir hata yapmamak için çalıştıklarını, aksayan işleri bertaraf etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Aktaş, doludan zarar gören Keles'teki çiftçilerin yanında olduklarını, tespit sonrası yasal çerçevede destek olacaklarının sözünü verdi. Aktaş, Yenişehir Kirazlı'daki maden çalışmasının yasal izinlerle hareket edilerek yapılan bir çalışma olduğunu, şehrin menfaatine olmayan bir şey varsa 11 milletvekilinin buna evet demeyeceğini kaydetti. Aktaş, Mudanya'daki SİT kriziyle ilgili de 24 Haziran'da Anıtlar Kurulu'nun bir toplantı yapacağını, sürecin değişebileceğini ve bu toplantıdan bir sonuç çıkacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

