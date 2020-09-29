Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

İHA

Sigara ile mücadeleye, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) önemli bir destek geldi. Üniversite Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan polikliniğe Türkiye'de sigarayı bırakma konusunda ilk çalışmaları başlatan Prof. Dr. Nihat Özyardımcı'nın adı verildi.

Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

Sigara ile mücadeleye, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) önemli bir destek geldi. Üniversite Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan polikliniğe Türkiye’de sigarayı bırakma konusunda ilk çalışmaları başlatan Prof. Dr. Nihat Özyardımcı’nın adı verildi.
BUÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda faaliyete geçen Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği’nin açılış töreni Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, Tıp Fakültesi yöneticileri, akademisyen ve personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Rektörlük Binası’nda düzenlenen açılış programında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İslam hukukunda 5 temel şeyin korunması gerektiğine işaret etti. Bunların can, mal, akıl, din ve neslin korunması olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Bir ilahiyatçı gözüyle baktığım zaman sigaranın korunması gereken bu 5 temel unsurun düşmanı ve rakibi olduğunu görüyorum. Son dönemlerde, bu konu üzerinde bilimsel gelişmeleri de izleyen bilginlerimizin ortaya koyduğu bir gerçek vardır ki; sigara cana zarar, mala zarar, akla zarar, dine zarar ve nesle zarar. Bu kadar zararı bir araya getiren başka bir nesne yoktur” diye konuştu.
Sigarayı Bırakma Polikliniğinin açılışının kendi rektörlüğü dönemine denk gelmesinden dolayı da ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılavuz, projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı da gençleri ve çocukları sigaraya hiç başlatmamanın ana hedefleri olduğunu aktardı. Deneyen 4 kişiden 3’ünün bağımlı hale geldiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, “Ölürsün, hastalanırsın sözleri bu çocuklar için biraz uzak kalıyor. Çocuklara başka şekilde ulaşmak, onlara farklı şekilde yaklaşmak gerekiyor. Onların rol model edindikleri kişiler üzerinden sigara içmemeleri gerektiğini anlatmak gerekiyor. Popüler insanlar üzerinden bu çocuklara sigaraya hiç başlamamaları gerektiğini anlatmak lazım. Karşımızda çok büyük firmalar ve tütün kartelleri var. Bunlarla mücadele çok kolay değil. Şu anda ilimizde 18 ayrı ünitede bu işlemler yürütülüyor. Yüzde 25 oranında sigarayı bıraktırma başarımız var. Bence bu oran hiç azımsanacak gibi değil. İnşallah bu yeni polikliniğimizde de yeni başarılar yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.
Programda sigara ve etkileri hakkında bir sunum yapan BUÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı ve İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ ise sigaranın bağımlılık oranının çok yüksek olduğunu vurguladı. Üreticinin önerdiği gibi kullanıldığı zaman tüketiciyi öldüren tek ürün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Karadağ, “Bir kez kullananın bile bağımlı olma ihtimali çok yüksek. Son 50 yılda üretimi 78 kat arttı. Bugün dünyada 1 milyardan fazla insan sigara kullanıyor. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Tütün sadece kanser yapmıyor. Kronik hastalıklarla da yakından ilişkili. Sigara içenlere yapılan sağlık harcamaları, içmeyenlere oranla çok daha yüksek. Türkiye’de sigaranın zararlarını ilk gören hekimlerden Prof. Dr. Nihat Özyardımcı hocamız, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bir akademisyeniydi ve ilk sigara bırakma polikliniğini 1992 yılında üniversitemizde kurdu. Kendisini rahmetle anıyoruz. Yaptığı çalışmalardan dolayı da bugün açtığımız polikliniğe ismini vermeyi düşündük. Üniversite yöneticilerimiz de uygun gördü. Polikliniğe başvurmak isteyen hastalarımız Alo 171’i arayıp randevu alabilecekler” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi bünyesinde kuruluşu tamamlanan Sigara Bırakma Polikliniği’nin kurdelesi kesildi. Programın son kısmında davetlilere poliklinikte yürütülecek çalışmalar ve işleyiş hakkında bilgi aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ton: “İşgâlci Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanındayız”
YEREL HABERLER Ton: “İşgâlci Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın ...
Kazada yaralanan arkadaşını görüntüledi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan arkadaşını görüntüledi
Bursa'da halaylı gelin almaya ceza yağdı
YEREL HABERLER Bursa'da halaylı gelin almaya ceza yağdı
Pandemi döneminde Nilespit’e talep arttı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Nilespit’e talep arttı
Kardeşini öldürüp, cesedini ilaçlama tankına atmaktan yargılanan ağabeye 17,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Kardeşini öldürüp, cesedini ilaçlama tankına atmaktan ...
Yeniköy yolunda çalışmalar dolu dizgin
YEREL HABERLER Yeniköy yolunda çalışmalar dolu dizgin
Bu köyde emekler gelire dönüşüyor
YEREL HABERLER Bu köyde emekler gelire dönüşüyor
BTSO, Bursa’nın en büyük 250 firmasını açıkladı
YEREL HABERLER BTSO, Bursa’nın en büyük 250 firmasını açıkladı
Kızılay binasının ardından İŞKUR binasının yıkılma anı kameralara yansıdı Bursa'da tarihi hanlar bölgesindeki yıkımlar sürüyor
YEREL HABERLER Kızılay binasının ardından İŞKUR binasının yıkılma ...
Suuçtu Tabiat Parkı ulaşımına ring sistemi
YEREL HABERLER Suuçtu Tabiat Parkı ulaşımına ring sistemi
Erikli ile Trabzonspor #yanyana
YEREL HABERLER Erikli ile Trabzonspor #yanyana
Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli
YEREL HABERLER Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat Teleferiğe ...
Kızılay binasının ardından İŞKUR binasının yıkılma anı kameralara yansıdı Bursa'da tarihi hanlar bölgesindeki yıkımlar sürüyor
YEREL HABERLER Kızılay binasının ardından İŞKUR binasının yıkılma ...
Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı
'Nilüfer Gamefest' e-spor tutkunlarını buluşturacak
YEREL HABERLER 'Nilüfer Gamefest' e-spor tutkunlarını buluşturacak
Başkan Matlı: "Gıdanı koru, sofrana sahip çık"
YEREL HABERLER Başkan Matlı: "Gıdanı koru, sofrana sahip çık"
Bursa'da tarihi yapıları öne çıkaracak projede bir bina daha yıkıldı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi yapıları öne çıkaracak projede bir ...
Bursa’ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi
YEREL HABERLER Bursa’ya 15 bin kişi kapasiteli cezaevi
Maske cebe girdi, para cepten gitti Ağzına takması gereken maskeyi cebinde gezdiren motosiklet sürücü cezayı yedi
YEREL HABERLER Maske cebe girdi, para cepten gitti Ağzına takması ...
Bursa'da gelin alma eğlencesi sonrası düğün sahiplerine ceza
YEREL HABERLER Bursa'da gelin alma eğlencesi sonrası düğün ...
Bursa'da motosiklet terörü Bursa'da denetimden kaçan motosikletli magandalar ne kendi canlarını ne de polisin canını düşündü
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet terörü Bursa'da denetimden kaçan ...
Ev hanımlığından dernek başkanlığına
YEREL HABERLER Ev hanımlığından dernek başkanlığına
Balık tezgahında yavru hamsi isyanı Bilinçsiz avcılık balık neslini yok ediyor
YEREL HABERLER Balık tezgahında yavru hamsi isyanı Bilinçsiz avcılık ...
Pazar modern, satılanlar hurda Bursa'da hurdalar modern pazarda satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Pazar modern, satılanlar hurda Bursa'da hurdalar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X