Gelecek Partisi'nden 30 kişi istifa etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kongre yapan Gelecek Partisi İlçe Teşkilatı'ndan 30 kişi istifa etti.



Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Gemlik İlçe Teşkilatı'nda yapılan kongrenin ardından yaşanan bir takım anlaşmazlıklar istifa getirdi. İlçe teşkilatında Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Nurgül Güner, başta olmak üzere yönetim kurulundan 9, yedek yönetimden 8 ve üyelerden 13 olmak üzere 30 kişi istifasını verdi.

14 Ekim'de istifalarını sunduklarını ifade eden eski teşkilat başkanı Nurgül Güner, "Yönetim içerisinde oluşan bir takım anlaşmazlıklardan dolayı kurulacağı günden bu tarafa gönül verdiğimiz partimizden maalesef istifa etmek zorunda kaldık. Teşkilatı bu hale getirenler bu istifaların sorumlusu olanlardır" dedi.

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