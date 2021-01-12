Bu ilçede hayvan pazarı dualar ile açılıyor

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurulan hayvan pazarı sabahın ilk saatlerinde dualar eşliğinde açılıyor.

Yenişehir’de salı günleri kurulan hayvan pazarına bölgenin haricinde ülkenin birçok yerinden hayvan satıcıları geliyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu pazarın açılışında bir araya gelen hayvan satıcıları dualar eşliğinde pazarın açılışını yapıyor. Yetkililer pazarda üreticiler ile bir araya geldi. Yetkililer, “Sabahın ilk saatlerinde ilçemizde kurulan hayvan pazarındaki esnaf ve vatandaşlarımız ile birlikte duamızı ederek, pazarımızı açtık. Satıcılarımıza helalinden bol kazançlar diliyor, alıcı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dediler.

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