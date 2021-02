Gürsu’ya millet kıraathanesi

Bütün Türkiye'de kurulan millet kıraathanelerinin bir yenisi de Gürsu’ya kazandırılıyor.

Gürsu Belediye Başkan Mustafa Işık'ın seçim çalışmaları sırasında ilçe sâkinlerine söz verdiği millet kıraathanesiyle Gürsu’nun eğitim ve kültür hayatı canlılık ve zenginlik kazanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu Belediyesi’ne tahsis edilen tarihî değirmen, yapılan düzenlemelerle millet kıraathanesine dönüştürüldü. Zemin katta hanımlara yönelik etkinliklere ev sahipliği yapacak millet kıraathanesinin 1.katında; kütüphane, sesli okuma odası, lys ve ygs öğrencilerine yönelik kurs, ders çalışma alanları, idarî birim yer alacak. Açık hava bahçe kısmıyla ilçe gençliğine, halkına hizmet verecek mekân Gürsulular’ın yeni buluşma noktası olacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşerilerimize söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu güzide mekânımızda 7'den 70’e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanacak, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanacak. Gençlerimiz bu mekânda rahatça ders çalışabilecekler, bu mekanda eğitim gören kardeşlerimizi inşallah her alanda başarı sağlamış fertler olarak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Her yaştan ilçe sâkininin her gün kitap okuyabileceği ve öğrencilerin ders çalışabileceği millet kıraathanesinde ücretsiz ikramlar ve bilgisayar, internet hizmeti sunulacak.

Millet kıraathanesi, yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik kültür sanat ve eğitim kurslarının adresi olacak.

