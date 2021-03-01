Bursaspor’un 32 kazandığı Akhisarspor maçında iki kez penaltıya sebebiyet veren Furkan Emre Ünver, “Kabul edilemez şanssızlıklar yaşadım. Tesellim takım arkadaşlarımın mücadelesiyle maçın dönmesiydi.” dedi.
TFF 1. Lig’in 24. haftasında Akhisarspor’u 32 mağlup eden Bursaspor’da iki kez penaltıya sebebiyet veren Furkan Emre Ünver, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Genç futbolcu, “Futbolun içinde olan ama kabul edilemez şanssızlıklar yaşadım. Tesellim takım arkadaşlarımın mücadelesiyle maçın dönmesiydi. Daha çok çalışıp, daha iyisini yapacağız. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.