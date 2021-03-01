Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Bursaspor’un 32 kazandığı Akhisarspor maçında iki kez penaltıya sebebiyet veren Furkan Emre Ünver, “Kabul edilemez şanssızlıklar yaşadım. Tesellim takım arkadaşlarımın mücadelesiyle maçın dönmesiydi.” dedi.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Akhisarspor’u 32 mağlup eden Bursaspor’da iki kez penaltıya sebebiyet veren Furkan Emre Ünver, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Genç futbolcu, “Futbolun içinde olan ama kabul edilemez şanssızlıklar yaşadım. Tesellim takım arkadaşlarımın mücadelesiyle maçın dönmesiydi. Daha çok çalışıp, daha iyisini yapacağız. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.