Okullar açılırken yanlış kırtasiye malzemesi ile sağlığınızdan olmayın uyarısı

Okulların açılma sinyalleri verilirken Bkmkitap Kırtasiye Ürünleri Satın Alma Yöneticisi Kılıç Aslan Yılmaz, ürünlerin sağlık ve kalite standartlarına uygun olması konusunda velilere dikkat etmeleri gerekenlerden bahsetti.

Okulların gelecek hafta açılması gündemi ile veliler temizlik konusunda önlemlerini alırken bkmkitap’tan kırtasiye malzemeleri konusunda da dikkat etmeleri gereken önemli bilgiler aldık. Binlerce çeşit kırtasiye ürününü mağazasında satışa sunan bkmkitap, tüketicilerin dikkat etmesi gereken tüm detayları paylaştı.

Bkmkitap Kırtasiye Ürünleri Satın Alma Yöneticisi Kılıç Aslan Yılmaz “Alınan kırtasiye ve diğer ürünlerde mutlaka menşei ve markasına dikkat edilmeli.Fitalatlar ve azo boya gibi zehirli kimyasal maddeler kırtasiye malzemeleri ile okul araç ve gereçlerinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle alınacak ürünlerde çocukların sağlığı göz önünde bulundurularak uluslararasıkalite standartlarının işaretleri olan TSE veya CE amblemleri olan ürünler tercih edilmelidir. Bu amblemlerin altında üretici veya ithalatçı firmanın ismi ve iletişim bilgileri de birlikte aranmalıdır.” şeklinde ifade etti.

Kırtasiye malzemelerinin seçiminde hassas olunması gerektiğini belirten Yılmaz, tüketicileri kırtasiye malzemelerini muhakkak güvenilir bir kırtasiyeci, kitabevinden almaları yönünde uyarırken, “Satın alınan ürünlerde, oyuncak sınıfına giren boya kalemi, keçeli kalem, pastel boya, suluboya, guvaş boya, parmak boyası, oyun hamuru gibi ürünlerde standartlara uygunluğu gösteren “EN 71 Standardına Uygundur” ifadesi aranmalıdır. Mataralar ve beslenme çantalarının plastik olmamasına özen gösterilmeli kokulu ve boyalı ürünlerden kaçınılmalıdır. Ürün üzerinde “Solvent içermeyen su bazlıdır” uyarıları olan ürünler alınarak, ürünün özelliklerini içeren etiket ürün üzerinde olmalı” dedi.

Özellikle yapıştırıcı alımlarında uçucu madde olan yapıştırıcıların kesinlikle alınmamasını, sırt çantaları ve giysilerde ağır boya kokuları olan, ya da boyaları çıkan ürünlerden uzak durulmasını öneren Yılmaz,“Merdiven altı olarak tabir edilen sağlığa zararlı kalitesiz, sahte markalar taşıyan taklit ve korsan ürünlere ucuz olması nedeniyle itibar edilmemeli ve yapılan her türlü alışverişler den fiş veya fatura, kullanım kılavuzu gibi belgeler mutlaka alınarak saklanmalıdır.” diyerek tüketicilerin dikkat etmelerini söyledi.

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