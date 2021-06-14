Başkan Yılmaz’dan kadın girişimcilere destek

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki kadınların istihdama kazandırılması için faaliyet gösteren Maltepe Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde kursiyerlerin el emeklerinin paraya dönüşmesi adına çalışmalarına devam ediyor.

Altyapıdan üst yapıya, spordan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, üreterek aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kadınlar için de desteklerini sürdürüyor. Maltepe Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’ni ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, el emeği ürünleri inceleyip, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güçlü toplumları, güçlü kadınların sağlam adımlarının belirlediğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünyada var olan her şeyde kadının emeği var. Tüketen toplumu üreten hâle getirmek için ilçedeki kadınlarımıza yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz de bu adımlardan bir tanesi. Kadınlarımızın ekonomiye sunacağı katkılar, üretecekleri en küçük bir kilim, en küçük bir tablo, yapacakları en küçük bir dikişnakış ülke ekonomisine katkı sunacak. Bu nedenle Maltepe Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezimiz ile Yıldırımlı kadınlarımızın sosyal yaşamdaki rolünü artırmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız bu merkezlerimiz ile hem sosyal alanda hem de eğitim noktasında kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar” diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi olarak verdikleri bu hizmetler sayesinde birçok vatandaşın kendi başarı hikâyelerini yazmaya başladığına dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz,“Yaptığımız bu çalışmalarla bizler yalnızca kapıyı araladık. Yıldırımlı kadınlarımız da yola koyuldu ve şimdi birçoğu güzel noktalarda. Onlar, eski Türk işlemeleri ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını günümüze uyarlayarak evlerde yaşatmaya çalışıyorlar. Üreten ve insanlara örnek olan bu kadınlarımızı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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