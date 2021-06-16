Otomobilin bagajındaki çocuğun ipe bağlı atı koşturduğu anlar kamerada

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da bir çocuğun seyir halindeki bagajında yolculuk yaparak, iple bağlı olan atı yolda koşturduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde plakası belirsiz bir otomobilin bagajında oturan çocuğun, atı boynuna bağlı iple çekerek, koşturduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. At, otomobilin arkasında yaklaşık 4 kilometre koştu. Durumu gören diğer sürücüler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-06-16 20:33:51



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