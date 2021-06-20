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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO ve TETSİAD’dan stratejik ortaklık

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ev tekstili sektörünün katma değerli üretim ve istihdamına güç katmak için işbirliğine imza attı.

BTSO ve TETSİAD’dan stratejik ortaklık

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ev tekstili sektörünün katma değerli üretim ve istihdamına güç katmak için işbirliğine imza attı.
BTSO ve TETSİAD ev tekstili sektörüne rekabet avantajı kazandırmak hedefiyle işbirliği protokolü imzaladı. BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve TETSİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Protokol kapsamında TETSİAD üyeleri Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ArGe Merkezi (BUTEKOM) tarafından verilen laboratuvar test ve eğitim hizmetleri ile BTSO Enerji Verimliliği Merkezi tarafından verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek. TETSİAD üyeleri ayrıca Küresel Fuar Acentesi tarafından hayata geçirilen sanal ticaret platformu SmartExpo’nun imkanlarından da ayrıcalıklı olarak faydalanabilecek. Protokol ile tekstil sektöründeki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması yönünde de önemli bir adım atılıyor. BUTGEM ve TETSİAD işbirliğinde ev tekstili sektörünün talepleri doğrultusunda eğitim programları düzenlenmesi ve eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin TETSİAD üyeleri bünyesinde istihdam edilmesi hedefleniyor. Öte yandan TETSİAD üyelerinin ve çalışanlarının profesyonel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek eğitim programları da BTSO Akademi işbirliğinde gerçekleştirilecek.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üretim kapasitesi ve tasarım yeteneğiyle küresel oyuncu kimliğine sahip ev tekstili sektörünün gelişimini desteklemek adına TETSİAD ile önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Ev tekstili sektörünün Türkiye ekonomisi açısından önemine değinen Başkan Burkay, “Türkiye ev tekstilinde 3 milyar doları aşan ihracatıyla Avrupa’da birinci, dünyada ise 5. büyük ihracatçı konumunda bulunuyor. Sektörümüz 8 doların üzerindeki kilogram başına ihracat değeri ile de ekonomimizde özel bir yere sahip. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu olağanüstü dönem, tüm sektörlerde olduğu gibi ev tekstilinde de önemli dönüşüm gerekliliklerini ortaya çıkardı. ArGe ve yeniliğe dayalı, katma değeri yüksek ürünler geliştirmenin önemi daha da arttı. Bu doğrultuda TETSİAD ile yaptığımız işbirliği, sektörümüzü küresel rekabette daha üst sıralara taşıyacaktır” dedi.
Bursa’da güçlü ekonomi için katma değerli üretim, ihracat ve teknoloji odaklı çalışmalarla firmalara rehberlik ettiklerini aktaran Başkan Burkay, “Tekstil sektörümüzün test ve sertifikasyon ihtiyaçları doğrultusunda milli servetin yurt içinde kalması için önemli bir adım atarak BUTEKOM bünyesinde Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’ni hayata geçirdik. İşletmelerimiz bu alandaki birçok testi artık yurt dışına gitmeden gerçekleştirebiliyor. TETSİAD üyelerinin başta bu merkezimiz olmak üzere tüm diğer projelerimizden daha etkin şekilde faydalanmasının önünü açan işbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. TETSİAD Başkanımız Hasan Hüseyin Bayram ve yönetim kuruluna kıymetli işbirlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, ev tekstilinin Türkiye'nin ihracatçı sektörleri içinde dünya çapında en fazla söz sahibi olan sanayi dalı olduğunu söyledi. Sektörün sağladığı istihdamın yanı sıra yüksek katma değer üretmesi ve dış ticaret fazlası vermesi gibi özellikleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Bayram, “Küresel rekabet ortamında ev tekstili sektörümüzün gücünü artırmak amacıyla TETSİAD olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığımız işbirliği protokolü de sektörümüzün geleceği adına attığımız önemli bir adım oldu. Üyelerimiz artık BTSO’nun BUTEKOM, Enerji Verimliliği Merkezi, SmartExpo gibi projelerinden yararlanabilecek. Nitelikli istihdama yönelik olarak da BUTGEM ve BTSO Akademi işbirliğinde ortak proje ve çalışmalar gerçekleştireceğiz. Sektörümüze destekleri dolayısıyla BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum” dedi.

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