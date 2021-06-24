Borçlarınızı yapılandırma fırsatını kaçırmayın

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7326 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne borcu bulunan mükelleflere de ödeme kolaylıkları sunuluyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma kapsamında ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90’a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkanı veriliyor.

Söz konusu kanundan Büyükşehir Belediyesi’ne İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, İşgal Harcı, İdari para cezaları, Harcamalara Katılma Payı, Katı ve Tıbbi Atık, Ecrimisil Gelirleri; Hal Rüsumları ve Gelir Tarifesine göre tespit edilen ücretlerle ilgili borcu bulunan mükellefler yararlanabilecek. Vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce olan alacaklar için uygulanacak yapılandırmada, ilk taksit ödeme tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (YİÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde yüzde 90’lık indirim yapılacak. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde yüzde 50’lik indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

İlk taksit ödeme tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar peşin ödenen idari para cezalarında herhangi bir faiz hesaplanmayacak olup anaparanın yüzde 25’i indirilecek. 30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenen idari para cezalarında ise herhangi bir faiz hesaplanmayacak olup, anaparanın yüzde12,5’i indirilecek.

Yapılandırma uygulamasından yararlanacak mükellefler, daha detaylı bilgi ve başvuru formuna https://www.bursa.bel.tr/duyuru/7326sayilikanunileborclarinyenidenyapilandirilmasibasvurusureci30180 adresinden ulaşabilecek.

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