Okulun korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde imam hatip ortaokulunun bahçe duvarındaki korkuluklara kafası sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sıkışan çocuğun kurtarılması amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi'nde eğitim öğretime devam eden Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. 6 yaşındaki Murat İ., okulun duvarındaki korkulukların üzerinden geçemeyince, demirlerin arasından geçmeye çalıştı. Vücudu demirlerin arasından geçen çocuğun kafası sıkıştı. Durumu gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, demirlerden birini keserek çocuğu kurtardılar.
Olayı yaralanmadan atlatan çocuk evine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.