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Osmangazi’de spor yatırımları hız kesmiyor Panayır Güneş Spor’a yeni kulüp binası

İHA

Osmangazi’de spor yatırımları hız kesmiyor Panayır Güneş Spor’a yeni kulüp binası

Gençleri spora teşvik etmek için spora ve sporcuya olan desteğine devam eden Osmangazi Belediyesi, Panayır Güneş Spor Kulübü için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan arazi üzerine kulüp binası inşa etti.
Amatör sporlara verdiği destekle geleceğin yeteneklerinin gelişmesine büyük katkı koyan Osmangazi Belediyesi tarafından Panayır Güneş Spor için inşa edilen kulüp binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Panayır Güneş Spor Kulübü’nün açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkan Vekilleri, Panayır Güneş Spor Kulübü Başkanı Şafak Yıldırım, vatandaşlar ve sporcular katıldı.
Sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol oynayan amatör spor kulüplerine her zaman destek olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazililer’in daha güzel ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi adına projeler üretip, yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, “Bursa’mız büyüyen ve gelişen bir şehir. Kentimiz ve ilçelerimiz büyüyüp, geliştikçe belediyelerin yükü daha da artıyor. Panayır Mahallemiz de gelişim gösteren bir bölgemiz. Burada kentsel gelişimi net bir şekilde görüyoruz. Bununla birlikte nüfusun da her geçen gün arttığını görüyoruz. Panayır’da bizlerin hizmetleri çok. Plansız yapılaşmanın yoğun olduğu Panayır Mahallemiz’de yeni imar planları doğrultusunda, yeni yapılaşmalar olurken, bizler de bölgeye nefes aldıracak yeşil alanlar inşa ediyoruz” dedi.
“Osmangazi’yi sporda da marka yapıyoruz”
Osmangazi’yi sporda da marka ilçe yapmak için amatör spor kulüplerine destek olmaya devam etiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Panayır Güneş Spor Kulübü, gençlere sahip çıkarak, çocukların spor ile yetişmesine vesile oluyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz spor kulübü binasın inşa edilmesi için kulüp yetkilileri ilk olarak Büyükşehir Belediyemize gittiler ve yer istediler. Büyükşehir Belediyemiz’den yer teminini aldıktan sonra bizden de spor kulübünün inşası için destek istediler. Osmangazi Belediyesi olarak biz de kulüp binasını inşa ettik. Bina yapmaktan ziyade, bina yapacak alanı bulmak çok daha zor. Bu spor kulübüne sahip çıkmak, tüm mahalle sakinlerinin görevi. Mahalle gençleri Panayır Güneş Spor Kulübü sayesinde iyi şartlarda sporunu yapacak ve gençlerimiz ülkemizi geleceğe taşıyacak” diye konuştu.
“Gençlerimize hepimizin sahip çıkması lazım”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, gençlerin sporla yetişmesinin önemine vurgu yaparak, “Gençlerimize hepimizin sahip çıkması lazım. Bu spor kulübünün Panayır’a kazandırılmasında emeği geçen her kim varsa yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Panayır Güneş Spor Kulübü’nün zaman içerinde daha iyi yerlere gelmesi adına desteklerimizi sürdüreceğiz. Buradaki çocuklarımızı gördükten sonra portatif havuzlarımızdan Panayır’a da kurulması için talimat verdim. Panayır Güneş Spor’un yeni kulüp binasının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Panayır Güneş Spor Kulübü Başkanı Şafak Yıldırım ise yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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