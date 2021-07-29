Sağlık-Sen taleplerini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık-Sen taleplerini açıkladı

İHA

Sağlık-Sen taleplerini açıkladı

SağlıkSen, toplu sözleşme taleplerini açıkladı.
SağlıkSen Bursa Şubesi Başkanı Gökhan Yünkül, yaptığı açıklamada, “6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin arifesinde, sağlık çalışanlarının meselelerine dikkat çekmek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmuş olduğumuz toplu sözleşme taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. MemurSen olarak, üç gün önce düzenlemiş olduğumuz basın toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tekliflerimizi sunduk. Önümüzdeki pazartesi de bu tekliflerin kabul edilmesi için masadaki yerimizi alacağız. 1 milyonu sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere, 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emeklisinin gözü kulağı doğal olarak bu masada olacak. Şu da bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yıllardan beri malî, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacak. SağlıkSen olarak, onlardan almış olduğumuz güçle, yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak, sorunların çözümü, haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.
Yünkül, “Sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen, pandemi süreciyle de adeta bellerini büken pek çok sorununu, bu çerçevede değerlendirmek lazım. Açıkça söylemek gerekirse, pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini, çalışanlarının kangren hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir. Şu gerçeği başta siyasi irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir; kurumları, sistemleri ayakta tutan ne modern binalardır ne de teknolojik donanımlardır. Kurumlara, sistemlere vatandaşa hizmet noktasında can veren fedakâr çalışanlardır. O halde bu çalışanların sorunlarının tez elden çözülmesi gerekir. haklı talep ve beklentilerinin acilen karşılanması gerekir. Öbür türlü fedakârlığın, adanmışlığın, kahramanlığın bir yere kadar olduğu unutulmamalıdır. Son pandemi sürecinde yaşananları, başta siz değerli basın mensupları olmak üzere 84 milyon vatandaşımız an be an takip etti hala da devam ediyor. Can kurtarmak için can verdi resmen sağlık çalışanları cephenin en önünde var güçleriyle mücadele ettiler hemşiresinden doktoruna, 112 görevlisinden teknikerine tüm sağlık çalışanları, üzerlerine düşeni hakkıyla yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. O halde vakit, son iki yıldır hemen herkesin “hakları ödenmez” dedikleri sağlık çalışanlarına haklarını ödeme vakti artık sorunlarını kökten çözme vakti toplu sözleşme masasını, çözümün parçasına dönüştürme vakti. Sağlık çalışanlarının hakkını teslim etmek, maliözlük ve sosyal haklarındaki sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla beklemeye de gerek yok. Salgın tehlikesi ortadan kalkmış değil sağlık çalışanlarının yüklerini hafifletmek, yüzlerini güldürmek kamu idaresinin sorumluluğundadır. Hep söylüyoruz, aslolan; çalışanın, emek verenin, alın teri akıtanın yani sağlık çalışanının memnuniyetidir. Gerisi sonuçtur. Çalışan memnunsa, huzur ve refah endişesi taşımıyorsa, ücret adaletsizliği yaşamıyorsa, iş güvencesi tamsa, ağır iş yükü altında ezilmiyorsa, aile bütünlüğü koruma altındaysa hem verilen hizmet çok daha sağlıklı olur hem de hizmet alanlar yani hastalar memnun olur. pazartesi başlayacak toplu sözleşme görüşmelerini bir fırsat olarak görüyoruz. Ülke olarak kritik bir eşikten geçiyoruz. Bunu biz görüyoruz, hükümet de her fırsatta söylüyor. O halde bu geçişi, sağ salim tamamlamak lazım. Bunun da yolu; sorunları hasır altı etmemek, yarınlara bırakmamaktır. Böyle bir tavrın hiçbir kimseye faydası olamayacağı gibi ülkemize ve milletimize de fayda getirmeyeceği açıktır. Açıkçası, sağlık çalışanları artık takdire, teşekküre, alkışa doydu icraat bekliyorlar, sorunlarına çözüm istiyorlar, haklı talep ve beklentilerinin karşılanmasını istiyorlar. Peki hangi icraatlar bunlar, hangi sorunlar ve hangi haklar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmuş olduğumuz tekliflerimizde bunları tek tek ortaya koyduk. Teklif paketimiz 81 maddeden oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB’da fabrikalar yükselmeye başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin yeni teknoloji üssü TEKNOSAB’da ...
Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün’e coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Olimpiyatlarda tarih yazan İlgün’e coşkulu karşılama
Yıldırım’ın parkları yenileniyor
YEREL HABERLER Yıldırım’ın parkları yenileniyor
Kulağımı temizledim diyenlere duyurulur: Enfeksiyon kapıda
YEREL HABERLER Kulağımı temizledim diyenlere duyurulur: Enfeksiyon ...
Şehrin sıcağından kaçıp 10 dakikada 6 derece serinliyorlar Bursalılar 10 dakikada sıcaktan kurtuluyor
YEREL HABERLER Şehrin sıcağından kaçıp 10 dakikada 6 derece ...
Koyunları kaybolan çiftçinin yardımına Gemlik zabıtası koştu
YEREL HABERLER Koyunları kaybolan çiftçinin yardımına Gemlik ...
Nilespit istasyonlarının sayısı arttı
YEREL HABERLER Nilespit istasyonlarının sayısı arttı
Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan memnun Pandemi meyveye talebi artırdı, üreticinin yüzü güldü
YEREL HABERLER Armut hasadı başladı, çiftçi fiyatlardan ...
Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü Yenişehir'de çıkan yangında 6 bin adet saman balyası yandı
YEREL HABERLER Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü Yenişehir'de ...
‘Cumhur’dan yatırım turu
YEREL HABERLER ‘Cumhur’dan yatırım turu
2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan bronz madalya ile dönen Hatice Kübra İlgün: 16 yılın emeği var
YEREL HABERLER 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan bronz madalya ile dönen ...
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kamyon ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyon ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 5 kişi ...
Mevsimlik işçilerin taşındığı minibüs dereye uçtu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin taşındığı minibüs dereye uçtu: 6 ...
İşçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 5 yaralı
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 5 yaralı
Pompalı dehşetin sanığının yaralama cezası 19 yıla düştü
YEREL HABERLER Pompalı dehşetin sanığının yaralama cezası 19 yıla ...
TYT Türkiye birincisine iş adamı İbrahim Sayın’dan burs desteği
YEREL HABERLER TYT Türkiye birincisine iş adamı İbrahim Sayın’dan ...
YEDAM için imzalar atıldı
YEREL HABERLER YEDAM için imzalar atıldı
BUSKİ yöneticilerine iş sağlığı güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER BUSKİ yöneticilerine iş sağlığı güvenliği eğitimi
Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu Gençlere örnek olmak için 17 yaşındaki oğlu ve yeğeni de aşı oldu Gürkan: “Aşı kampanyalarına ilginin devamı mücadelemize güç katacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla ...
Daha temiz çevre için güç birliği
YEREL HABERLER Daha temiz çevre için güç birliği
Ömer Utku Al ve Onuralp Bitim Milli takımda
YEREL HABERLER Ömer Utku Al ve Onuralp Bitim Milli takımda
Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular
YEREL HABERLER Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular
Bursa'da folklor rüzgârı esecek
YEREL HABERLER Bursa'da folklor rüzgârı esecek