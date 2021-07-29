Okçular Bursa’da yarışacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığının katkılarıyla Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun tertip ettiği “Büyükler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 31 Temmuz Cumartesi günü Atıcılar Atletizm Sahasında yapılacak. Türkiye genelinden 250 civarında sporcunun katılım sağlayacağı yarışma, 09.0016.00 saatleri arasında düzenlenecek.

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