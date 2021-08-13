(Özel) Bursa'da yolcu otobüslerine sıkı denetim Son günlerde yaşanan otobüs kazaları, polis ekiplerini harekete geçirdi

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Bursa’da, son günlerde yaşanan otobüs kazaları nedeniyle polis ekipleri, otobüs terminali girişinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim yaptı.

Son günlerde meydana gelen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yolcu otobüslerini durdurup denetim yaptı. Polis, otobüslerin takometre, evraklar ve lastiklerini kontrol etti. Ayrıca yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda ve yolculuk sırasında denetlemelerini, olumsuzluk anında 112'yi arayarak polise ihbarda bulunmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü, otobüslere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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