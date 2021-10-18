(Özel) Çetin ceviz enflasyonun tersine gidiyor Geçen sene 50 lira olan ceviz, 20 liraya düştü

Geçen sene fiyatı 50 lirayı bulan ceviz, bu yıl rekoltenin yüksek olması ve taze mahsûllerin hasat edilmesiyle 20 liraya geriledi.

Pazar tezgâhlarını süsleyen taze cevizler büyük rağbet görüyor. Bursa’nın dağ yöresi başta olmak üzere bütün ilçelerinde ceviz hasadı başlarken, rekoltenin yüksek olması fiyatlara olumlu yansıdı. Son yıllarda üreticilerin ceviz ekimine ağırlık vermesinin de fiyatların ucuzlamasında etkili olduğu bildirildi. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ilçelerinde 25 bin dekar alanda 2 bin ton ceviz hasat edilmesini beklediklerini söyledi. Geçen sene ise rekoltenin 750 ton olduğuna dikkat çeken Çelik, bu sene ürünün bol olduğunu kaydetti. Çelik, yaş cevizin 7 liraya, soyulmuşununsa 20 liraya satıldığını söyledi.

Öte yandan Bursa’da pazar tezgâhlarını Uludağ'dan toplanan taze cevizler süslemeye başladı. Tarihî Tuzpazarı’nda pazarcılık yapan Sedat Tunç, yılın ilk mahsûlü cevizlerin pazara gelmeye başladığını söyledi. Bursa’nın birçok ilçesinden ürün geldiğini kaydeden pazarcı esnafı Tunç, cevizin kilosunu 20 liraya sattıklarını bildirdi. Fiyatların bu sene düştüğüne dikkat çeken pazarcı esnafı Tunç, “Geçen sene fiyatlar yüksekti. Kaliteli cevizin kilosu 4050 lirayı bulmuştu. Bu sene hem kalite güzel, hem fiyatlar uygun. Kilosunu 20 liraya satıyoruz. Bursa cevizi yağlı ve kalitelidir. Tatlılara ve hamur işlerine lezzet katar. Fiyatların ucuz olması vatandaşı sevindirdi. Satışlarımız çok iyi” dedi.

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