Kargo aracıyla gelip rögar kapağını çaldılar

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Bursa'da kargo şirketine bağlı kamyonetle gelen iki kişi, rögar kapağını çalıp kayıplara karıştı. O ânlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetle gelen şüpheliler önce rögar kapağını yokladı. Daha sonra eline bez alan şüphelilerden biri rögar kapağını sökerek araca yükledi. Kapağı araca yükleyen şüpheliler, daha sonra gözden kayboldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden şüphelilerin eşkâlini belirleyen polis, zanlıları arıyor.

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