İSKO 280 personel alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İSKO 280 personel alacak

İHA

İSKO 280 personel alacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren İSKO tekstil fabrikasının 100 kadın 180 erkek olmak üzere toplam 280 personel alımı yapacağını duyurdu.
İş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp eleman arayan firmalara yönlendiren İnegöl İstihdam Merkezi, İSKO firması için 280 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı. İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren İSKO tekstil firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan İSKO firması; üretim alanında dikiş tecrübesi olan 1838 yaş aralığında 100 kadın ve üretim alanında vasıflı vasıfsız 1838 yaş arası 180 erkek personel alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca işyerinde sendika ve toplu iş sözleşmesi bulunduğu, alımların da şirket kadrosuna yapılacağı ifade edildi. Başvurular 29 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’da Sâni Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüferli kadınlar şiddete karşı haykırdı
YEREL HABERLER Nilüferli kadınlar şiddete karşı haykırdı
İnegöl’ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi
YEREL HABERLER İnegöl’ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi
Başkan Dündar: “Şiddetin her türlüsüne dur diyelim”
YEREL HABERLER Başkan Dündar: “Şiddetin her türlüsüne dur diyelim”
Harmancık ayva ile markalaşacak
YEREL HABERLER Harmancık ayva ile markalaşacak
Bursa böbrek hastaları derneği geniş kitlelere ulaşmak istiyor
YEREL HABERLER Bursa böbrek hastaları derneği geniş kitlelere ...
İnegöl’de parklar 7/24 mercek altında
YEREL HABERLER İnegöl’de parklar 7/24 mercek altında
Öğretmenler OSMEK ile kendi kupalarını tasarladılar
YEREL HABERLER Öğretmenler OSMEK ile kendi kupalarını tasarladılar
Gölde cesetleri bulunan kardeşlerin babası: Küçük oğlum, ağabeyini kurtarmak istedi
YEREL HABERLER Gölde cesetleri bulunan kardeşlerin babası: Küçük ...
Ekonomiye kadın eli değecek
YEREL HABERLER Ekonomiye kadın eli değecek
Edebiyatın şaheserleri yeniden yorumlanıyor
YEREL HABERLER Edebiyatın şaheserleri yeniden yorumlanıyor
Online kodlamada kış dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Online kodlamada kış dönemi başlıyor
Osmangazi’de asfalt mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de asfalt mesaisi sürüyor
Bursa’da kitap şöleni başlıyor
YEREL HABERLER Bursa’da kitap şöleni başlıyor
Gençler AB-Türkiye İklim Forumu’nda buluştu
YEREL HABERLER Gençler AB-Türkiye İklim Forumu’nda buluştu
Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimleri ...
Bursaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları ...
Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; o ...
Ak kadınlar "kadına şiddete hayır" dedi
YEREL HABERLER Ak kadınlar "kadına şiddete hayır" dedi
Yazarlar okullarda öğrencilerle buluşuyor
YEREL HABERLER Yazarlar okullarda öğrencilerle buluşuyor
Karacabey’de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Karacabey’de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 2 ...
İnegöl’de çocuklar gerçek kahramanların hikâyeleri ile büyüyecek
YEREL HABERLER İnegöl’de çocuklar gerçek kahramanların hikâyeleri ...
Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği son yarışı düzenliyor
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği son yarışı ...
Liseli kayıp kızlardan sevindirici haber... Bursa’da 4 gündür kayıp olan kızlar bulundu
YEREL HABERLER Liseli kayıp kızlardan sevindirici haber... Bursa’da ...
Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan'dan Bursaspor yönetimine sert eleştiri: "Bursaspor'u iyi idare etsinler, yoksa çıkıp gitsinler" "645 milyon TL olan borç şuan 100 milyon Euro, nasıl oldu bu borç?"
YEREL HABERLER Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan'dan Bursaspor ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.