Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi GörükleKayapa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ile karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldılar. Kaza sebebiyle kapanan yolda Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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