Bizim Ev’de yeni yıl coşkusu

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları düzenlenen renkli etkinliklerle yeni yıla “Merhaba” dedi.

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları 2022 yılını düzenlenen renkli bir etkinlikle karşıladı. Salgın tedbirleri çerçevesinde bir araya gelen katılımcılar, şarkılar söyleyerek ve müziğe eşlik ederek eğlendi. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer de katıldı. Sibel Özer bütün katılımcıların yeni yılını kutlayarak sağlık mutluluk diledi. Pandeminin bir an önce bitmesi dileğinde bulunan Sibel Özer, “Bu tesisler sizlerle güzel. Sizlerle buralarda bir arada olmak çok keyifli. Pandeminin sona ermesiyle yeniden kucaklaşarak güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle” dedi.

Bizim Ev katılımcıları da birbirlerinin yeni yılını kutlayarak, 2022’yi birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

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