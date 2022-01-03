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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı

İHA

Bursaspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşilbeyazlılar ısınma koşularının ardından farklı istasyonlarda kondisyon çalışmaları yaparak akşam antrenmanını tamamladı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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