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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tamer Tuna: "Transferde iki haftalık süreç çok önemli"

İHA

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Genç teknik adam, transferde görüştükleri oyuncular olduğunu ve önlerindeki iki haftalık sürecin çok önemli olduğunu vurguladı.

Tamer Tuna: "Transferde iki haftalık süreç çok önemli"

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Genç teknik adam, transferde görüştükleri oyuncular olduğunu ve önlerindeki iki haftalık sürecin çok önemli olduğunu vurguladı.
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde soruları yanıtlayan genç teknik adam, "Kazanarak başlamak isterdik. Menemenspor ve Gaziantep FK maçlarında iyi oynadık ama Adanaspor maçında bunu yaşayamadık. Ama ilerlediğimiz noktalar da var. Birçok şeyi düzeltebilirsiniz, oyunda istediğini birçok şeyi de sağlayabilirsiniz ama bazen öncelikler değişebiliyor. Oyuncularımızın yaşadığı psikoloji ve istikrarsız yapı sıkıntı oluyor. Bursaspor’un Süper Lig’de olması gerekiyor. Bunun planlamaları yapılması gerekiyor. Bu şehir için en büyük unsur Bursaspor’dur. Futbolcuların fiziksel ve zihinsel durumları bazı noktalarda eksiklikler yaşıyor. Sonuçlar iyi olacaktır. Biz de bunun için çalışıyor. Takımı istenilen seviyeye taşımak sabır istiyor. Hem oyun hem de sonuçların iyi olması gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Transferde iki haftalık süreç çok önemli"
Transferle ilgili sorulara da cevap veren Tamer Tuna, "Görüşmeler devam ediyor. Belli noktaya geldiğimiz oyuncular da var. Ancak sadece oyuncularla değil kulüpleri ile de görüşüyoruz. Bazı zaman kayıpları olabiliyor. Geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz rapor ve çalışma ortamımız değişimler yaşıyor. Yoğun çalışılıyor. Deniz Kolgu’nun çabası yüksek. Bizim istediğimiz oyuncularla ilgili kulüplerin şartlar vs. Bizim de verim alamadığımız oyuncuların şartları oluyor. Bazı oyuncularla prensip anlaşması yapılmıştı. Ama maddi şartlarla ilgili sorunlar devam ediyor. İçerde de 8 yabancı oyuncu duruyor. Hala önümüzde zaman var. 2 haftalık süreç çok önemli. Kendi bulunduğumuz hedef de önemli. Kazanarak devam edecektir Bursaspor. Taraftarı mutlu edecek oyunu oynayacağız. Bunun için buradayız. İki haftalık süreç transferi de belirleyecek. Oyuncu şartları her şeyin önünde. Bizi tıkayan faktörler bazen bunlar oluyor" dedi.

"Bursaspor’u tercih etmemin nedeni taraftar"
Futbolcuların genel durumu ile ilgili de açıklamalar yapan Tamer Tuna, sözlerine şöyle devam etti:
"Sürekli bireysel görüşmeler yapıyoruz. Oyun analizleri yapıyoruz. Ben bu oyunu iyi oynayacağımızı ve kazanacağımızı biliyorum. Bursaspor, Türk futbolu için çok önemli. Görülmeyen kısımları da yönetmek çok önemli. Bütünlüğü ve birlikteliği yapmalıyız. Konsantrasyonumuzun tamamını sahaya yansıttığımızda neler yapabileceğimizi biliyorum. Mental çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sorumluluk isteyen oyuncuların daha çok eleştirildiğini biliyoruz. Üstesinden geleceğiz. Bursaspor’a geliş noktamız da buydu. Kariyer adına 23 senedir Süper Lig’den de teklif aldım. Bursaspor’u tercih etmemin en büyük nedeni taraftarın verdiği gücü bilmemdi. Bursaspor, Bursa şehrinindir. Önceliktir. Pazar günü de Bursaspor taraftarının önüne çıkacağımızdan dolayı çok heyecanlıyım. Bütünlüğün sağlanacağına inanıyorum."

"Cristobal Jorquera sakatlığı sebebiyle bizle değil"
Kadro yapılanmasıyla ilgili detay veren Tamer Tuna, "İlk yarıdaki takıma takviyelerle ilgili düşüncemiz var. Futbol basittir ve biz de öyle yönetiriz. Takım kurmak da çok önemli. Şu anda 31 oyuncu ile antrenman yapıyor. Cristobal Jorquera sakatlığı sebebiyle bizle değil. Biz tekrar Bursaspor takımı kurmaya çalışıyoruz. Takım böyle de kazanacağına inanıyoruz. Savunma yönü güçlü bek futbolcu da bekliyoruz. 45 oyuncu katıldığında takımın 11’inden yüzde 50’si değişmiş oluyor. Bursaspor bu sene hedefini tutturabilir mi bilmiyoruz ama biz gelecek sezonun da planlamasını yapıyoruz. Takım lideri olarak futbol aklının nasıl olması gerektiğini biliyorum. Ama bütçeyi de doğru yönetmek gerekiyor. Maddi anlamda zorluklar yaşıyor. Gönderilebilecek oyuncular da bunu yaşıyoruz. Takımımı yapılandırırken de ödenebilir bir süreklilik sağlama çabasındayız" yorumunda bulundu.

"Ben hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum"
Erhan Erentürk ve Taha Altıkardeş’e yapılan eleştirilere de değinen Tamer Tuna, "Bireysel olarak, teknik olarak eleştirilecek birçok oyuncu olabilir. Bursaspor’un sorumluluk almış oyuncuları eleştirilmiş. Bu olayları takip ettik. Ben hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum. Oynasa da oynamasa da fark etmez. Taraftarımız en güçlü yanımız. Taraftarımız eleştirdiği gibi sahip çıkmasını da biliyor. Daha önce de çok gördük. Performans yükselebilir. Sadece Erhan Erentürk için değil çok iyi genç kaleciler geldiğini söyleyebilirim. Yetenekli oyuncular mevcut. Erhan Erentürk ve Taha Altıkardeş gayet iyiler" dedi.
Genç teknik adam Adanaspor maçında kadroya almadığı Zalazar’la ilgili ise, "Çok açıklayamadığımız bire bir görüşmeler oluyor. İhtiyaç duyduğumuzda oynatıyoruz. Ofosu’da da yaşadık bunu. Sözleşme bitiş dönemine kadar her ihtiyaç duyulduğunda o futbolcu oynar. Zalazar ve Tim Matavz’la ilgili gelişmeler oldu. Konuşmalarımız da oynadı. Oyuncu mental olarak hazır değilse olmayabilir. Taha Altıkardeş’in yokluğunda Zalazar oynayabilir. Şu andaki dönem kritik bir dönem. Sonuçlardan bağımsız yönetmek zorundayız. Oyuncu seçimlerim de önemli" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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