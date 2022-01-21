Bursaspor çabukluk çalıştı

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını bugün yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk ve ayak tenisi oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde pas pres çalışmaları yaptı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.
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