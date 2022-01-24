Süpürgelik’te trafik akışına kar engeli

Yoğun kar yağışı sebebiyle YalovaBursa yolunun Süpürgelik mevkiinde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Bölgede etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle Süpürgelik mevkiinde trafik çift yönlü durma noktasına geldi. YalovaBursa kara yolunun kış aylarındaki en sıkıntılı noktası olan Süpürgelik mevkiinde Karayolları ekipleri trafik akışının kesilmemesi için 24 saat fasılasız çalışıyor. Ancak öğle saatlerinde artan kar yağışı bölgeyi etkisi altına aldı. Yolda yer yer buzlanmalar olurken, bazı araçlar seyir halindeyken kaymaya başladı. Trafik ekipleri kazaları önlemek maksadıyla YalovaBursa yolunda trafik akışını çift yönlü durdurdu. Ağır vasıtalar Orhangazi’de GebzeOrhangaziİzmir oto yoluna yönlendirildi. Yaklaşık bir saat trafik durdu. Bu esnâda Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların ardından her iki istikamette de araç geçişi kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.