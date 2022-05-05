Bursa'da trafik polisinden takdir toplayan hareket

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Bursa'da trafik polisi yolda kalan bir otomobili iterek yol kenarına götürdü. Trafik polisinin bu hareketi büyük takdir topladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil yol ortasında arıza yaparak kala kaldı. Bunu gören trafik polisi, hemen sürücünün yardımına koştu. Aracı iterek yol kenarına götüren trafik polisi, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Gören vatandaş, ''Vefakar Türk Polisi her zamanki gibi vatandaşının yanında'' dedi.

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