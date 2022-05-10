Bursa'da İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi yapılacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi ev sahipliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'nin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Katılımlı İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi, 1315 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bursa’da yapılacak.

Kadim bilgeliğin ışığında, kültür başkenti Bursa’da tabiatın şifa kaynaklarının ele alınacağı kongrenin tanıtım toplantısı, Bursa Kent Konseyi Çınar Camlı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, geleneksel tamamlayıcı tıbbın Türkiye’de biraz ihmal edilmiş konu olduğunu belirterek, konuyu daha bilimsel çalışmalarla iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. Dr. Sedat Demir de geleneksel tamamlayıcı tıbbın şu anda tüm dünyanın gündeminde olduğunu söyledi. Önemli olanın bunu doğru bir tedavi kombinasyonu içerisinde uygulayabilmek olduğunu dile getiren Demir, “Türkiye son 20 yılda sağlık hizmeti ve teknoloji konusunda çağ atladı. Bugün Türkiye, kanıta dayalı tıp ve pozitif tıp anlamında dünyanın hiçbir ülkesinden geride değil. Bilginin bu kadar büyüdüğü bir çağda, branşlaşma da çok ileri boyutlara geldi. Bir dönem genel tamamlayıcı tıp konusuna iyi bakılmazken, bilginin büyümesiyle tamamlayıcı tıbbın neredenasıl uygulanacağı konusunda doğru fikir sahibi haline gelindi. Bu çalışmaların amacı da tamamlayıcı tıbbı, doğru yaklaşımlarla bilimsel bir platforma oturtmak. Tamamlayıcı tıp unsurlarını bilimsel çalışmalarla kanıta dayandırdığımız gün, gerçekten tedavi unsuruna döndüğünü göreceğiz” dedi.

35 panel

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Elif Güler Kazancı da alanında uzman 125 konuşmacının yer alacağı kongrede 35 panel düzenleneceğini hatırlattı. İnsan vücudunun sadece fiziksel bir bedenden ibaret olmadığını, ruhsal ve zihinsel anlamda da bir bütünlük arz ettiğini dile getiren Kazancı, “Bu yüzden geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, sadece fiziki alanda değil ruhsal ve fiziksel anlamda da hastaların tedavi edilmesi konusunda modern tıbbın ışığında birçok alanda kullanılabiliyor. Amacımız; deneyimli hocalarımızın gerek klinik gerekse bilimsel anlamdaki araştırmalarını paylaşmak ve hasta sonuçlarının şifa konusuna ne kadar destek olduğunu bilimsel olarak ele almak. Bilimsel oturumların yanı sıra yaklaşık 125 hocamız ve 35 panelimiz olacak. Bu panellerin yanında spesifik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Eş zamanlı olarak bilimsel oturum sürerken, aynı zamanda farklı salonlarda atölye çalışmaları devam ediyor olacak. Ayrıca, sadece bilimsel platformlar için değil Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi’nin destekleriyle halkımıza yönelik oturumlar da gerçekleşecek. Toplumsal farkındalık adında sağlıklı yaşam formülleri, sağlıklı yaşlanma, karışım gıdaların kullanımı gibi konularda paneller gerçekleştirilecek. Böylece her platformda bu konunun temsilini gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Kazancı, Avrasya Araştırma Uygulama Merkezi ve TİKA’nın da desteğiyle Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’dan yaklaşık 15 üniversitenin rektörlerinin de kongrede yer alacağını hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.