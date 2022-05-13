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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binali Yıldırım: Hedef, okul ve anaokulu sayılarını artırmak

DHA

Binali Yıldırım: Hedef, okul ve anaokulu sayılarını artırmak


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, anaokulu açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Bizim çocukluk yıllarımızda anaokulu, diye bir kavram yoktu. Okul var mı, yok mu; tartışması yapardık. Köyün 1'inde okul varsa 7'sinde yoktu. Bugün bunlar geride kaldı. Okullarımız, anaokullarımız da var; hedef sayılarını artırmaktır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, çeşitli programlar için geldikleri Bursa'da, '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde yapılan Fevziye Yazıcıoğlu Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Yıldırım'a Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti.
Binali Yıldırım, konuşmasının başında, eşi Semiha Yıldırım'ın 13 Mayıs olan doğum gününü kürsüden kutladı.
'2023'TE TAMAMLAYACAĞIZ'
'81 İl 81 Anaokulu' projesinin 6 yıl önce başladığını anlatan Binali Yıldırım, "2016 yılında Bitlis´te ilk olarak Umut Anaokulu ile bu proje başladı. O zaman diyorduk ki 'Azı gitti çoğu kaldı'. Geldiğimiz noktada da çoğu gitti azı kaldı. Bugün 50'ncisinin açılışını yapıyoruz. İnşaatı devam eden 15-16 tane daha anaokulu var. Diğerlerini de 2023'te tamamlayacağız. 2023'te '81 ile 81 Anaokulu' projesini tamamlamış olacağız. 'Ağaç yaşken eğilir' diye bir atasözü var. Okul öncesi eğitimin amacı da yavrularımızı ilkokul sıralarına hazırlamaktır. Onlara okula başlamadan okul ortamını, arkadaşlarını, arkadaşlarıyla dostluk kurmasına vesile olmak ve böylece okul çağlarında güzel anılarla eğitimlerini sürdürmektir. Tabi bizim çocukluk yıllarımızda anaokulu, diye bir kavram yoktu. Okul var mı, yok mu; tartışması yapardık. Her yerde okul yoktu. Köyün 1'inde okul varsa 7'sinde yoktu. O köylerden kış kıyamette okula yürüyerek gitmek zorunda kalan küçük öğrenciler vardı. Bugün bunlar geride kaldı. Okullarımız var, anaokullarımız da var; hedef anaokullarımızı sayılarını artırmaktır. Anaokuluna devam eden öğrencilerimizin oranını artırmaktır. Şu anda anaokulu 5-4-3 yaş gruplarında var. 5 yaş anaokulu eğitiminde ciddi anlamda mesafe aldık. Oran yüzde 70'leri geçti. 3 yaşta yüzde 13-14 seviyesindeyiz. 4 yaşta ise yüzde 40 seviyesine geldi. Hedefimiz, gelecek yıllarda okul öncesi eğitimde yüzde 50'lerin üzerine çıkmaktır" diye konuştu.
'SİZLER BİZE BİLGİSAYARI, İNTERNETİ ÖĞRETECEKSİNİZ'
Eğitim sisteminde gelinen noktaya dikkat çeken Binali Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"Okullaşmada, eğitimde nereden nereye geldiğimizi zaten sizler yaşayarak görüyorsunuz. Bugün üniversiteye erişimde yüzde 14'ten yüzde 45 seviyesine ulaştık. İlköğretim, ortaokul ve lisede yüzde 100'leri bulduk. 'Bilgisayar alfabe, bilgi toplumu' diye bir kavramla meşgul oluyoruz. 2000'den sonra doğan çocuklar, bambaşka bir alfabe ile eğitime başlıyor. O da bilgi toplumu üyesi olmaktır. Bilgisayar alfabesinde, gençler bizden bu konuda daha uzmanlar. Sizler bilgi çağında doğdunuz. Sizler bu manada yerli, bizler göçmeniz. Bizler size okumayı yazmayı öğrettik, şimdi sıra sizde. Sizler bize bilgisayarı, interneti, e-devleti, sosyal medyayı öğreteceksiniz. Biz de bilgi toplumunun bir ferdi olarak geri kalmayacağız."
Başkan Aktaş da okul öncesi eğitimin, öğrencilik yaşamında başarı getirdiğini ve kentte bu anlamda önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Konuşmaların ardından plaket töreni ve kurdele kesimiyle program sona erdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-05-13 12:09:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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