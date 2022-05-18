Bursa'daki kazada ölen astsubay, Mersin'de toprağa verilecek



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, yol kenarındaki ağaca çarpıp parçalara ayrılan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin (29) Mersin'de toprağa verileceği belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında BursaAnkara kara yolunun İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp savruldu. Ekinci, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünüp, demir yığını haline dönen araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin kontrolünde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNEGÖL İLK GÖREV YERİYMİŞ

Kaza yerine gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden ise polis ekiplerinden bilgi aldı. Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı, ilk görev yerinin İnegöl olduğu ve görev dışında kaza yaptığı belirtildi. Bekar olan Ekinci'nin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmaya İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-18 11:29:51



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