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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos Mahallesi sakinleri sıkıntılara çözüm bekliyor

İHA

30 Ağustos Mahallesi sakinleri sıkıntılara çözüm bekliyor

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesindeki sorunlar bitmiyor. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, mahallesi ile ilgili eksiklerin kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirterek, mahalle sakinlerine yaşanabilir bir ortam sağlanacağını söyledi.
2006 yılında Kayapa TOKİ konutlarının yapımından sonra gecen zaman diliminin ardından nüfusu 9 bini bulan Kayapa ile Görükle arasında yeni yerleşim yeri olan 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde yol, asfalt, kaldırım taşları, bazı sokak ve caddelerde kanalizasyon olmaması vatandaşların tepkisine yol açtı.
30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini kısa sürede çözümlenmesi için ilgili belediye başkanları, yöneticileri ve kamu kurumlarıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Özçoban, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Aile Sağlık Merkezi’nin yüzde 95’lik bölümü tamamlandığını, Nilüfer Belediyesi’nin hazır hale getirdiği sağlık merkezine, Bursa Sağlık İl Müdürlüğü’nden iki hekimin atamasını beklediklerini söyledi.
Mahallenin bir çok eksiğinin bulunduğunu dile getiren Muhtar Halil Özçoban, "Çamlık, Nasrettin Hoca Bulvarı, Örencik, Uludağ, Yavuz Sultan Selim, İbrahim Ünal İpek, Mimar Sinan, Karşıbağlar, Sırtyolu Caddesi ile sokaklarda yeterince asfaltlanma ve kaldırım olmadığı için vatandaşlarım ulaşımlarını sağlamakta zorluk çekiyor. Ayrıca 107. Sokak alanını kapsadığı bölgeye özellikle Özel Halk otobüsün geçiş güzergahına olan B33/A asfalt dökülmediğinden girmiyor. Bu sebeple o bölgede oturan memur, işçi, öğrenciler ile vatandaşlar 15 dakika uzaktaki otobüs durağına yürümek zorunda kalıyor. İnşaat alanlarının da olması sebebiyle başı boş köpekler yüzünden vatandaşlar ile çocuklar marketlere ve okullarına zor şartlar altında gidiyor. Acilen yetkililerin bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
Mahallenin önemli caddelerinden olan Atlıçayır, Fatih Caddesi ile Çamlık Bulvar’nın yaşanan yoğun trafik nedeniyle trafik kazaların meydana geldiğini belirten Özçoban, önemli noktalara trafik lambası konulmasını, yol üzerine kavisler yapılmasını gerektiğine vurgu yaptı.
Kayapa Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlayan Atlıçayır Caddesinden, yolun karşısındaki Fatih Caddesinde bulunan Şehit J. Er Eyüp Gürsoy İlköğretim Okuluna geçişlerde yoğun trafiğin öğrencilere, velilere ve vatandaşlara tehlike yaşattığını ifade eden Özçoban, yol kenarlarındaki aydınlatmanın da yetersizliğine dikkat çekti.
Mahallesinin nüfusunun 9 bini bulduğunu söyleyen Özçoban, Kayapa Aile Sağlık Merkezi’nde bulunan iki aile hekiminin hasta sayısının yükü fazla olduğundan dolayı mahalle sakinlerinin yeterince Kayapa Aile Sağlık Merkezinden faydalanamadıklarını söyledi. Özçoban konu ile ilgili şunları anlattı:
"Merhum muhtarımız Mehmet Satı’nın mahallesine kurmasını planladığı 30 Ağustos Zafer Mahallesi Aile Sağlık Merkezi yerimizin yüzde 95’lik bölümü tamamlandı. Nilüfer Belediyesi’nin hazır hale getirdiği Sağlık Merkezimize, Bursa Sağlık İl Müdürlüğü’nden iki hekimin atamasını bekliyoruz. Mahalle sakinlerinin en büyük istekleri arasında ayrıca, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Aile Sağlık Merkezi ile Görükle arasındaki ana yolun bir an önce açılmasını, Atlıçayır Caddesinin aydınlanmasını istiyor. Çamlık Bulvarından ve diğer caddelerden geçen araçlar yüzünden vatandaşlarım toz yüzünden pencerelerini açamıyor. Mahallemizi Görükleye bağlayan ve Tahtalı yol ayrımı kavşağında sürekli yalamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geliyor. Buraya da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın çözüm bulmasını istiyoruz."
Mahallerinden geçen Göksu Deresi’nde bir zamanlar balıkların, kurbağaların yaşadığını, şu anda etrafında bulunan otların büyümesiyle birlikte suyuna atılan artıklar sonucu çöplük haline döndüğünü söyleyen Özçoban, BUSKİ tarafından bir an önce ıslah çalışmasının yapılmasını isteyerek, mahalle sakinlerine yaşanabilir bir mahalle haline getireceğini söyledi.

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