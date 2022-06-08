Meslek lisesini tercih eden öğrencilere burs desteği

Bursa Büyakşehir Belediyesi meslek lisesi tercih eden öğrencilere burs desteği sağlayacak.

Bursa Bayakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamayla meslek lisesini seçecek öğrencilere burs desteği vereceğini açıkladı. Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"2022 Eylül ayından itibaren meslek lisesini tercih eden öğrencilerimize burs desteği verilmesi planlanmaktadır. Bursa’nın sektörel, mesleki, sayısal işgücü ihtiyacını belirleyerek, bu ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenecek olan alanlarda meslek lisesini tercih eden 3 bin öğrenci, 8 aylık eğitim öğretim dönemi boyunca aylık 300 TL, toplamda da 2 bin 400 TL burs desteği alacak. Toplam 3 bin öğrencinin yıllık burs maliyeti 7 milyon 200 bin TL olacaktır.

20222023 yılında 3 bin meslek lisesi öğrencisine aylık 300 TL burs maliyetinin toplamı 7 milyon 200 bin TL olacaktır. 20232024 yılında 6 bin meslek lisesi öğrencisine aylık 300 TL burs maliyetinin toplamı

14 milyon 400 bin TL olacaktır."

Destek verilecek bölümler şöyle; ElektrikElektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Muhasebe ve Finansman, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Metal Teknolojisi, Motorlu Taşıtlar teknolojisi, Moda Tasarım Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Tekstil Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tarım Alanı, Metalürji Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Gemi Yapımı

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