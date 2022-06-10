Çiftçinin hayatını kolaylaştıracak proje Bilişim Vadisi'nde

Bursa'nın İnegöl Belediyesi Proje takımı tarafından geliştirilen ve çiftçiyi hem su hem de ilaçtan ciddi tasarrufa yönlendirecek Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi Baykoca ZİHA da Bilişim Vadisi'nde görücüye çıktı.

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarının hazırladığı Baykoca REGA (Rehber Elektrikli Gezi Aracı) ve Baykoca Fezakadı Drone İle Kaçak Yapı Tespiti projeleri Bilişim Vadisine kabul edilmişti. Bu iki projenin ardından tarım alanında geliştirilen Baykoca ZİHA projesi de Bilişim Vadisindeki yerini aldı.

İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, başarılarına başarı katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Teknofest’te 1’incilik ödülü alan Baykoca Proje Takımları 2022 yılına da hızlı başladı. İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, Mart ayında Bilişim Vadisini ziyaret etmişti. Burada Bilişim Vadisi Proje ve ArGe Biriminin brifinginin ardından, İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımlarının geliştirdiği 3 projeye ilişkin sunumlar yapıldı. Baykoca Rehber Elektrikli Gezi Aracı, Baykoca Fezakadı Drone İle Kaçak Yapı Tespiti Projesi ve Baykoca ZİHA, yapılan sunumlar sonrası büyük beğeni toplamıştı. Baykoca Rehber Elektrikli Gezi Aracı ve Baykoca Fezakadı Drone İle Kaçak Yapı Tespiti Projesi Bilişim Vadisinde yer almaya hak kazanmıştı.

Belediye Başkanı Alper Taban, Bilişim Vadisi tarından Baykoca ZİHA projesinin de onaylandığı müjdesini paylaştı. Başkan Taban, “Daha önce 2 projemizin kabul edilmesinin ardından, Bilişim Vadisine üçüncü projemiz de girmeye hak kazandı. Tarımda İnegöl Modelinin teknolojik altyapısında önemli bir yere sahip olan, aynı zamanda; hem sudan hem zamandan hem de kullanılan ilaçtan ciddi tasarruf oluşturan Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi, ülkemizin tarım alanına katkı sağlayacak önemli bir çalışma. Bu projenin de Bilişim Vadisinde yer alması bizleri ayrıca mutlu etti. Baykoca ZİHA ile birlikte toplamda 3 projemiz Bilişim Vadisinde yerini almış oldu. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve proje takımındaki gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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