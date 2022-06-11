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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da Hakan Altun özlemi

İHA

Söylediği şarkılarla kalplere dokunmayı başaran başarılı şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Altun, kendisine sevgi selinde bulunan hayranlarına teşekkür ederek, hem hüzünlendirdi hem de coşturdu.

Bursa'da Hakan Altun özlemi

Söylediği şarkılarla kalplere dokunmayı başaran başarılı şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Altun, kendisine sevgi selinde bulunan hayranlarına teşekkür ederek, hem hüzünlendirdi hem de coşturdu.
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Hakan Altun, Bursalı sevenleriyle buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Altun, 2 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran yaklaşık 1500 kişiye birbirinden farklı şarkılarını seslendiren Altun, konserin son bölümlerine doğru enerjiyi artırdı. Hareketli şarkılarda kendinden geçen Altun, solisti Funda Gürses ile birlikte sahnede halay çekti.
‘Sen de Ağla’ ve ‘Teklif Ediyorum’ şarkılarını da seslendiren Altun, kendisini dinlemeye gelen Bursalılara teşekkür etti. Altun'un söylediği aşk şarkılarıyla hüzünlenen hayranları, ardından hareketli parçalarla doyasıya eğlendi. Sahnede orkestrası ile birlikte kaşık havası da oynayan Hakan Altun, "Bu geceki performansımızı bizi ilk defa dinleyemeye gelen arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz" dedi.
Hakan Altun müzisyenleri onore etmeyi unutmadı. Altun; “Türkiye’de herkes şarkı söyleyebilir, Türkiye’de herkes alkışlayabilir ama herkes enstrüman çalamaz arkadaşlar. Onlar benim ailemden daha çok gördüğüm insanlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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