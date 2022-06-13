Site bahçesinde 1,5 metre uzunluğunda yılan yakalandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde itfaiye görevlileri 1,5 metre uzunluğunda yılan yakaladı.

Esentepe Mahallesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, yılan gördü. Aileler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı yoğun uğraşlar sonucu yakaladı. File içine alınan yılan daha sonra doğaya salındı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-13 20:35:22



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