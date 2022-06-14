Osmangazi’de eskiz atölyesinden renkli sergi

Açıldığı günden bu yana farklı ülkelerden yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayarak tüm dünyada ilgi odağı olmayı başaran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, birçok aktivitenin gerçekleştirildiği bir kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, renkli bir atölye programına ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediyesi bünyesinde düzenlenen ve toplam 12 hafta süren eskiz atölyesine katılan vatandaşlar, suluboya tekniğiyle müze ve mekan üzerine çizim konusunda eğitim aldı. Atölyede öğrendikleri teknikleri uygulayarak birbirinden güzel eserler ortaya koyan kursiyerler, kurs sonunda düzenlenen sergide eserlerini vatandaşların beğenisine sundu. Müzeye gelen ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi gören sergi, oldukça beğenildi.

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