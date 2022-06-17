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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer kreşlerinde yılsonu şenliği

İHA

Nilüfer kreşlerinde yılsonu şenliği

Nilüfer Belediyesi Burak Berk ve İzzet Şadi Sayarel kreşlerinin yılsonu şenliği Altınşehir Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Miniklerin heyecanına Başkan Turgay Erdem de ortak oldu.
Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ve Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Kreşi’nde yılsonu gösterileri ve şenlik heyecanı vardı. İki kreşin ortaklaşa düzenlediği etkiliklerin adresi Nilüfer Belediyesi Altınşehir Gençlik Merkezi oldu.
Burak Berk Kreşi’nden 90, İzzet Şadi Sayarel Kreşi’nden 25 öğrenci, bugüne özel olarak hazırlandıkları halk dansları ve İngilizce dans gösterilerini sergiledi. Karne dağıtımı ve 6 yaş mezuniyet törenlerinin ardından, ailelere ve çocuklara yönelik ritim atölyesi ve çeşitli oyun etkinlikleri gerçekleştirildi.
Velilerin şenliklere yoğun katılımından memnuniyetini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Kıymetli çocuklarımızın bu en özel günlerinde sizlerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyorum. Nilüfer Belediyesi kreşlerinin, değerli öğretmen arkadaşlarımız ve diğer personellerimizin de çabasıyla kısa sürede yakaladığı eğitim kalitesi ve okullarımızın gördüğü ilgi bu alandaki motivasyonumuzu artıyor. Yakaladığımız bu ivme ile önümüzdeki yıllarda kreş sayılarımızı da arttırmayı planlıyoruz” dedi.

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