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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev sahipleriyle kiracının arası açıldı

İHA

Ev sahipleriyle kiracının arası açıldı

Konut kiralarında 10 Haziran 2022 tarihi itibariyle uygulamaya alınan yüzde 25'lik artış sınırı ev sahipleri ve kiracılar arasında yeni anlaşmazlıkların başlamasına sebep oluyor.
Yeni belirlenen kira artış oranlarını yeterli bulmayan ev sahipleri kiracılarından daha yüksek oranlarda kira artışı talep etmesine rağmen kiracılar bu duruma karşı çıkıyor. Anlaşmazlıkların arttığı son günlerde gerek ev sahipleri gerekse de kiracılar mevcut durumun çözülmesi için hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
Konut kiralarında kritik tarih 1 Temmuz 2023
Yapılan yeni düzenlemeye göre 2023 yılının 1 Temmuz’una kadar yenileme dönemi gelmiş tüm kiracıların kira artış oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa hâkim tarafından belirlenecek kira bedelinde de bu hüküm uygulanacak.
Kira artış oranı düzenlemesi ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yeni düzenlemenin kiracıları koruduğunu ancak uygulama konusunda ev sahipleri ve kiracılar arasında ortaya çıkabilecek yeni sorunlara sebep olabileceğini söyledi.
“Kiralarda kayıt dışı ödemeler artabilir"
Yeni düzenleme ile birlikte banka aracılığıyla yapılan ödemelerin yanı sıra ev sahibi ve kiracının anlaşması durumunda resmi tutarın dışında kalan bedelin kayıt dışı ödenmesinin ortaya çıkabileceğini belirten Özkan Aydemir, “Ev sahibi ve kiracı birbirinden memnun ise aralarında uzlaşma sağlayarak yeni kira bedelini belirleyebilir. Tarafların yüzde 25’lik sınırın aşılmasını karşılıklı olarak kabul etmesi durumunda resmi tutar dışında kalan bedel için kayıt dışı bir ödeme kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu durum hem hukuken hem de uygulamada yeni sorunlar doğuracaktır. İlerleyen dönemlerde bir anlaşmazlık durumunda taraflar bu konuda birbirinden şikayetçi olabilecek ve yeni davaların gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır” dedi.
"Kayıt dışı kira bedelinden uzak durun"
Resmi kira bedelinin dışında ev sahibi ve kiracı arasında yapılacak ödemeler tüm taraflar için büyük risk taşıyor. Hukuki alt yapısı olmayan ve düzenlemeye aykırı yapılacak ödemeler hem ev sahibi hem de kiracı için cezai işlemler yapılmasının önünü açıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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