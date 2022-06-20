Ölüme davetiye çıkartan motorcular kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da motosikletli gençlerin ölüme davetiye çıkartarak gitmesi izleyenleri korkuttu.

Olay, Bursaİstanbulİzmir otobanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli gençler ölüme davetiye çıkartarak seyretti.

Tek teker ve makas atarak giden motosikletli gençlerin bu anları trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.